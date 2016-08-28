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خالد الفيصل يشدد على سرعة إنـجـاز إجـراءات الحجـاج

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أهمية التحضير المبكر للحج، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله في مكتبه في جدة، مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وعدداً من قيادات الجوازات، إلى ضرورة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بالسرعة التي تكفل عدم تأخرهم أثناء القدوم والمغادرة. واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء أعمال الجوازات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منافذ منطقة مكة المكرمة البرية والبحرية والجوية، كما تسلم التقرير الإحصائي للجوازات.

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