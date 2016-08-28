رباب المعبي «سيدة الذات» التي أحدثت بصمة في عالم التدريب الإلكتروني

في لقاء المحامين والمحكمين لدول مجلس التعاون الخليجي

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد.. قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين..

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

أتطلع إلى اعتماد «التدريب الإلكتروني» في التعليم أسوة بتقنية التعليم عن بعد في الجامعات

السيرة الذاتية

حاصلة على بكالوريوس دراسات إسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز.

طالبة ماجستير قانون تجاري جامعة دار العلوم "الرياض" 2016 م.

زمالة بالعلاقات العامة من كلية والدنبرج الدولية بتاريخ 2011 م كلية والدنبرج الدولية.

رئيس مجلس إدارة مجموعة أكاديمية التدريب الشامل للتدريب والاستشارات من 2008 م حتى الآن.

رئيس هيئة شؤون المرأة بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي.

مديرة العلاقات العامة في اتحاد التنمية وحقوق الإنسان والموثق بالأمم المتحدة.

مدير عام المدرسة الذكية للتدريب الإلكتروني.

مستشارة تدريبية في صندوق المئوية من عام 2010 حتى عام 2013 م.

معلمة بوزارة التربية والتعليم جدة من 1415 حتى 1435 هـ.

تصالحت مع نفسي حينما آمنت بأنه ليس هناك شيء يسمى«المستحيل »

الجوائز

عينت سفيرة للنوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية من قبل منظمة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية.

عينت سفيرا للسلام من قبل المنظمة العالمية "بعثة السلام".

فازت بوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم بمجال خبراء التدريب والتابع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

فازت بجائزة الثقافة والمعرفة الدولية لعاميين متتالين التابعة لمجلس المحكمين الدوليين cca بالشرق الأوسط.

رشحت لجائزة الإنسان الدولية 2011م التابعة للمركز العربي الأوروبي.

أدركت مبكراً أن المرأة تمثل كل المجتمع وليس نصفه

من الصعب جدا أن تلتقي بامرأة، يداها إلى السماء مفتوحة، وقلبها مشع، وعيناها غابة عطاء .. وطموحها اسمها .. وهناك الكثير دوما لتفعله دون تردد.. تلك هي رباب أحمد المعبي المستشار التدريبي والمحكم الدولي ورئيس مجلس ادارة مجموعة أكاديمية التدريب الشامل والتي أدركت مبكراً بأن هناك إرتباطا وثيقا بين مفهوم التنمية وبين الانسان الذي توكل إليه تلك الخارطة من التفاعل مع مجتمعه، فيلزمه الكثير من التدريب والتطور حتى يتجانس مع مفهوم التنمية الشاملة والمتطورة والمواكبة لتقدم الأمم، فانطلقت نحو أفكارها لتحول تلك الأحلام إلى واقع ملموس ولتستطيع بقدرتها الكبيرة على الانجاز أن تجمع المكان والزمان في دائرة واحدة أمام كل من رغب أن يعيش ذلك التسارع الكبير في التقاط المعلومة والتعلم من خلال التدريب الالكتروني عن بعد.. فكانت أكثر الشخصيات تأثيرا في هذا التخصص، وحققت الكثير من الانجازات التي مكنتها من الوقوف على عتبات النجاح والتميز لتأتي وتحكي عن تلك التجربة الطويلة في مجال التدريب ولتقول شكرا لكل من وقف معها وساندها في الحياة.

دور الأسرة

تحتاج المرأة إلى من يقف بجوارها ويدعمها، انها تحتاج إلى تلك اليد التي تمتد إليها وتأخذها إلى تلك الحياة التي تشبهها أو ربما المكان الذي يناسبها.. كيف هو شكل تلك اليد التي امتدت إليك لتدعمك في مسيرتك الطويلة؟ وهل يمكن أن نجزم بأن لطفولة رباب أثرا كبيرا في أن تتعلق بفكرة النجاح؟

الأسرة لها دور كبير في اكتشاف ودعم الطاقات والمهارات المختلفة للأبناء، فكانت أسرتي مؤمنة بأن سيكون (لي) بصمة إيجابية في المجتمع إلى جانب دور الثقافة الأسرية فقد منّ - الله عز وجل - علي بأن أكون من أفراد أسرة محبة للعلم والتعلم.

بصمة

خلف اهتماماتنا دائما الكثير من الآمال التي –أظن– بأنها ولدت معنا.. فتلك الأحلام تبدأ بفكرة ثم برغبة مستميتة لتحقيقها.. ما الفكرة التي سيطرت عليك ودفعتك لاختيار تخصص التدريب والقانون؟ وما علاقة كل هذا بالمرأة برأيك؟

قال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)..المرأة نصف المجتمع وتربي وتحتضن وتكون شخصية النصف الآخر، وبتعبير مجازي فالمرأة من وجهة نظري هي المجتمع كله.

لذلك تأصلت رغبة حثيثة منذ الصغر بأن تكون لي بصمة إيجابية في المجتمع وتحققت البصمة من خلال دخول مجال التدريب وذلك بما تميزت به من مهارات في الأداء وتوصيل المعلومة للمتدربين وإتقانهم للمهارة المقدمة، فالتدريب معلومة مقترنة بإتقان تطبيق المهارة.

وقد تمكنت من تحقيق الريادة من خلال تبني التدريب الالكتروني بنوعيه وتدشين أكاديمية التدريب الشامل والمتخصصة بتقنية التدريب الالكتروني عام 2009 م لبلوغ أكبر شريحة من المستفيدين لأن التدريب عن بعد ألغى حاجز الزمان والمكان وذلك بعد دراسة الاحتياج التدريبي لأفراد المجتمع السعودي وخاصة السيدات وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق (المشاركة المجتمعية) والمقترنة بأعلى معايير الإتقان والجودة بالأداء، وبعد بلوغ العالمية بخدمات الأكاديمية كانت هناك حاجة ملحة لتطوير الخدمات من خلال إجراء عقود تجارية مع مؤسسات دولية متخصصة بتقنية الدعم والاستضافة وتطوير المواقع الاليكترونية ولحفظ حقوق الطرفين في العقود الدولية تم اللجوء للتحكيم التجاري.

فكان حافزا لنا بدراسة التحكيم التجاري والحصول على درجة مستشار دولي بالتحكيم التجاري وقيدت كمحكم معتمد بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشرفت بأن أكون من أوائل السيدات السعوديات اللاتي طرقن مجال التدريب في (التحكيم التجاري) بالتعاون مع عدد من المراكز الدولية المتخصصة. ومن ثم تكونت الرغبة بأهمية توسيع دائرة الثقافة القانونية فتم الالتحاق بكلية القانون بجامعة دار العلوم بالرياض وحصلت على درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز.

تطور العلوم

عملت كثيرا على تطوير الجانب الانساني من خلال التدريب ونشر ثقافة التعلم الدائم والتطوير.. ما هو برأيك مفهوم التنمية الانسانية بالتقاطع مع ظروف مجتمعنا الحالية؟ وأي تدريب نحتاجه للصعود بالبناء الاجتماعي على اختلاف شرائحه؟

التنمية البشرية هي نموذج مهم من نماذج التنمية والتي من خلالها يمكن لجميع الأشخاص من توسيع نطاق قدراتهم ومهاراتهم إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين، وانطلاقاً من كون التدريب وسيلة مساندة للتنمية لأنه عملية مستمرة خلال حياة الفرد وفقاً لاحتياجاته كفرد واحتياجاته كأحد أفراد المجتمع، فالتدريب يسعى إلى إحداث تغييرات في الأنماط السلوكية.

ونحتاج جميع آليات التدريب للنهضة بتعريض الفرد المتدرب لأساليب ووسائل تدريبية متطورة فالعلوم والمعرفة في عالمنا المعاصر تتطور سريعا من حولنا ونحن إما أن نتطور تباعا أو نتقادم، والثقة بالنفس وتطوير الذات هو اللبنة الحقيقية لتطوير طاقات المجتمع، فالثقة بالنفس هي المفتاح الأول للنجاح والتي تدعم الفرد نحو الارتقاء.

النتائج

حصلت على جائزة الثقافة والمعرفة الدولية لعامين متتاليين.. وجائزة الأكثر شخصيات تأثيراً في مجال التدريب لثلاثة أعوام متتالية.

كيف تقيمين مستوى الثقافة العربية من حيث قدرتها على الوصول إلى عامة الناس مع ارتباط ذلك بفهم الناس لها؟ وما هو مفهوم الثقافة العقيمة برأيك؟

هذا العصر من سماته أنه عصر متسارع، يهتم بالتقنية والتطوير المستمر، ومن البديهي أن يكون الاهتمام بالثقافة المختلفة من قبل الجهات المعنية والأفراد لأنها أسس التطوير المجتمعي ولمواكبة هذا التسارع في شتى المجالات. والثقافة العقيمة هي التي لا يظهر نتاجها الإيجابي في أفراد المجتمع وتقتصر على فئة محددة.

ذروة الطموح

ما هي المرحلة الحياتية التي تشعرين بأنك من خلالها وصلت إلى ذروة تحقيق الاهداف؟ وهل هناك مرحلة تمنيت لو لم تدخليها في منعطف الطريق؟

حتى اليوم لم أصل لمرحلة الذروة لأن طموحي لا محدود فهو يعانق السماء. وجميع منعطفات الحياة هي خبرات وتجارب لذلك راضية كل الرضى عن ما مضى وأتطلع إلى مستقبل مشرف ومثمر.

التدريب الالكتروني

ما هو الخط التدريبي الذي تجدين بأنه آن الأوان ليدخل لواقع المدارس لدينا حتى يثري العملية التعليمية لدينا؟ وهل هناك تعاون بين المراكز التدريبية وبين المؤسسات التعليمية الحكومية؟

وزارة التعليم تبذل جهودا حثيثة في تطوير المناهج وآلية التعليم وتسعى للتطوير المستمر للتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وبشأن تعاون الجهات المعنية فهناك صعوبات تواجه أي منشأة تعتمد على تقنيات حديثة غير مطبقة لدى الجهات المنظمة لأي نشاط ولكن مع مرور الوقت سيتم مواكبة واعتماد هذه التقنيات في شتى المجالات وخاصة (التدريب عن بعد). لأن استخدام تقنيات التعليم الالكتروني ضرورة ملحة في حياتنا، وقد أطلقت وزارة التعليم العالي برنامج التعليم عن بعد في أغلب الجامعات السعودية، لتجاوز حاجز المكان وتمكين جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات في ذلك. ومن هذا المنطلق نتطلع أن يتم اعتماد (التدريب الالكتروني) لدى الجهات الرسمية أسوة باعتماد (تقنية التعليم عن بعد) في الجامعات.

الثقة

متى تتحول المرأة إلى شخصية مؤثرة في مجتمعها؟ وما هو الطريق الذي ترين بأنه أصبح مُعبداً حتى تمشي فيه بسلام؟

من نعم الله على العبد أن يهبه المقدرة على معرفة ذاته، والقدرة على وضعها في الموضع اللائق بها، إذ أن جهل الإنسان نفسه وعدم معرفته بقدراته يجعله يقيم ذاته تقيماً خاطئاً فإما أن يعطيها أكثر مما تستحق فيثقل كاهلها، وإما أن يزدري ذاته ويقلل من قيمتها فيسقط نفسه، فالثقة بالذات تسبق التفوق العلمي والحقيقة أنها علاقة تبادلية. فإذا وثقت المرأة بذاتها وقدرتها على العطاء ستكون مؤثرة في مجتمعها في مختلف المجالات، وقد تجاوزت المرأة السعودية بطموحها وإصرارها الكثير من العقبات وهي قادرة على اثبات تميزها وجدارتها للحصول على أعلى الدرجات العلمية وتحقيق السبق العلمي والانجازات المهنية وبروز اسمها وتكريمها في أكبر المحافل الدولية ويعود ذلك بلا شك الى الدعم المتواصل من خادم الحرمين وحكومته الرشيدة لإيمانهم الشديد بأهمية دورها كعامل أساسي من عوامل التنمية.

رفاق الروح

لمن تقولي .. شكراً؟

أقول شكرا لله عز وجل (رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) ثم لنجوم سمائي والدي ووالدتي حفظهما الله فهما منبع الحب والعطاء والدعاء، حفظهما الله ورعاهما. وإلى أخي المهندس رياض شقيق الروح والعقل، والمشجع لي على الدوام لمواصلة التميز وإلى أبنائي بندر والبندري فلذات كبدي، والرفقاء في الحياة والنجاح.

الاحتواء والمحبة سلاحها في العمل

تتحدث عهود الردادي نائب المدير العام لمجموعة أكاديمية التدريب الشامل إلى تميز رباب المعبي بالإرادة والقوة والمحاولة الدائمة لتحقيق أهدافها مشيرة إلى أن رباب تحقيق التعليم عن بعد بالتدريب ونجحت في ذلك، فمنذ وقت مبكر أدركت بأن هناك من لا يستطيع الوصول إلى مراكز التدريب فأنشأت دورات مجانية عن طريق شبكة الإنترنت وقدمت شهادات مجانية لترغب الجميع من الرجال والنساء على التدريب، كما قامت بتوفير مدربين مختصين في ذلك المجال، ولذلك فكثيراً ما تمتعت بتلك الإرادة القوية التي لا تؤمن بوجود المستحيل فتقديم الدافع لموظفيها هو الهم الكبير لدينا، كما أنها تملك حب العمل بشكل دفعها إلى النجاح فحرصت على حقوق موظفيها حتى يستطيعوا أن ينتجوا، كما أنها تملك القدرة على دفع كل موظف للوصول إلى التطور ومن ثم استلام منصب.

د. قنش: أول من عملت على «التدريب عن بعد»

يقول الدكتور ماجد علي محمد قنش استشاري علم نفس وسلوكيات أسرية تعرفت على رباب المعبي من خلال إقامتي لبعض الدورات التي لم تكن تستطيع بعض السيدات حضورها فكانت صاحبة مركز تدريب وأول امرأة تعمل في التدريب عن طريق الإنترنت فبدأت أسأل عن تلك الأكاديمية حتى وصلت إليها والتحقت بها حتى استطعت أن أحصل على لقب سفير الأكاديمية، فرباب انتهجت هذا النهج لإيمانها بأن التدريب ليس جزءا من الحياة بل أساس التفوق في الحياة وتفوقنا كمجتمع على الأمم المتقدمة، فلاحظت بأن الكثير لا يستطيع أن يحصل على التدريب نظير صعوبة الحضور إلى مكان التدريب خاصة من بلد إلى آخر فاخترعت التدريب عن طريق الإنترنت فوجدت استفادة الكثيرين من هذا التدريب وأثمرت تلك الفكرة.

وأضاف "لذلك فهي تتميز بأن لها قلب تشعر معه بأمومتها ومحبتها، فمنها تعلمنا الكثير فقد كانت دوما قمة في الأخلاق والتعامل فشعرنا بالاحتواء معها وتحملت الكثير منا لنصل ونتميز، ولذلك فمن الصعب أن نفيها حقها نظير ما قدمته ليس فقط على ما قدمته من تدريب وتعليم بل حتى على الصعيد الإنساني، فرباب المعبي وصلت إلى تحقيق الكثير من النجاح ولكنها ما زالت تستحق الأفضل ولم يتم التنبه لطاقاتها وإمكانياتها كما يجب فهي تحتاج إلى الدعم لتتفوق على الكثير من المدربين الأجانب في هذا التخصص".

رباب المعبي

مشاركة في ندوة المدينة

رباب خلال تسلمها جائزة الثقافة

حضور قوي في اللقاءات التلفزيونية

د. ماجد قنش