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زيارة ولي ولي العهد إلى الصين تشهد توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك

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يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يرافق ولي ولي العهد وفد رسمي مهم من أجل إثبات تميز الشراكة - الصينية الشاملة وتعميقها وفق "رؤية المملكة ٢٠٣٠م".

السفير الصيني: اللقاءات رفيعة المستوى فرصة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة

وقال السفير الصيني لدى المملكة "لي هوا شين" إن الزيارة ستشهد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة رفيعة المستوى، برئاسة سمو ولي ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "تشانغ غاو لي". وأكد "السفير الصيني لـ" الرياض" أنه سيتم خلال الزيارة توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون المهمة بين الجانبين بهدف تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأضاف: "إن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لهذه الزيارة، فقام بالترتيبات بكل جهد ودقة، وسيتخذ البلدان اللجنة المشتركة رفيعة المستوى كفرصة لإغناء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

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