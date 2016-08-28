العنزي: الأمن يبدأ من المدرسة.. وعلينا تبصير النشء بجهود حماة الثغور

عباس صالح

رأس الأستاذ عباس العنزي المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اجتماعاً بالقيادات المدرسية لمناقشة الاستعداد للعام الدارسي المقبل حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد، وأشار إلى أن الأمن يبدأ من المدرسة، مشدداً على ضرورة غرس المبادئ والقيم الإسلامية والفطرة السليمة في نفوس الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد لتحقيق رؤية الوطن وطموحاته.

وقال يجب أن يتعرف الأبناء على منجزات وطننا الأبي ولتبرز الصورة التي وصلت إليها مملكتنا الغالية في جميع المجالات، فوطننا يشهد نهضة علمية كبيرة ومتسارعة رسالتها إتاحة فرص النمو أمام المتعلم، للمساهمة في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه، والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة والآداب وتعزيز روح الولاء لهذا الوطن القدير والثقة بقدراتنا، وإنجازاتنا، والدفاع عن أمننا، ومحاربة الأفكار الضالة التي تستهدف شباب وأمن الوطن، وتعويد النشء المحافظة على مكتسبات الوطن الغالي، وعرج على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الوطن في حماية الثغور والدفاع عن تراب هذه البلاد ومقدساتها ومقدراتها ومكتسباتها وتبصير النشء بما يقومون به من تضحيات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الجداول المدرسية، والخطة التشغيلية، ولجنة الاستقبال بالمدرسة ودورها خلال فترة الاستعداد والميزانية التشغيلية وكيفية تفعيلها لخدمة مجالات العمل المدرسي، وتجهيز المبنى المدرسي لاستقبال الطلاب، وخطة الأسبوع التمهيدي، وبرنامج استقبال الطلاب، وتوزيع المقررات الدراسية.