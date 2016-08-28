٦٥٠٠ متبرع بالخلايا الجذعية خلال أسبوعين

حقق سجل التخصصي للتبرع بالخلايا الجذعية إنجازا عربيا غير مسبوق، إذ سجل تبرع نحو ٦٥٠٠ متبرع في أسبوعين، خلال حملة لنتشارك الحياة المشاركة في مهرجان "صيف الشرقية 37" المقام في الواجهة البحرية بالدمام.

وكشف مسؤولو الحملة بأن المتبرعين سجلوا لدى السجل التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، يأتي ذلك بعد تدشين أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للحملة، وتبرعه كأول متبرع في أول يوم من أيام المهرجان قبل أسبوعين.

وثمن استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والمدير التنفيذي لسجل المتبرعين بالخلايا الجذعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض د. فراس الفريح، الإقبال الذي شهدته الحملة والرغبة الكبيرة في الانضمام إلى سجل المتبرعين من رواد المهرجان من كافة فئات المجتمع، ما يعكس الوعي العالي بأهمية هذا السجل وروح التكافل والعطاء في أوساط المجتمع السعودي.

وأبان المشرف على حملات سجل التخصصي بالشرقية الأخصائي علي الناصر، بأن الحملة حققت إنجازاً غير مسبوق عربياً، وأنها فاقت التوقعات التي كان مخطط لها، مضيفاً بأن الحملات نهاية العام سوف تختتم في محافظة الأحساء في بداية شهر ذي الحجة والتي سوف تستهدف 2000 متبرع.

وصرح منسق سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية بندر العتيبي، بأن الحملة تستهدف المواطنين السعوديين فوق 18 عاماً، وتعتمد إجراء مسحة الفم، كأحدث التقنيات المعمول بها عالمياً، لمعرفة نوع تحليل الأنسجة وفصيلة الدم.