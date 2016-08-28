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علاء ميهوب: أتمنى انضمام بركات للجنة الفنية بالأهلي

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علاء ميهوب: أتمنى انضمام بركات للجنة الفنية بالأهلي علاء ميهوب: أتمنى انضمام بركات للجنة الفنية بالأهلي

يتمنى علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي انضمام محمد بركات للجنة بعد أن أثيرت شائعات تفيد انضمامه.

ويترأس ميهوب اللجنة الفنية بالأهلي والتي تم استحداثها بدلا من لجنة الكرة، مع رحيل مارتن يول المدير الفني السابق وتعيين حسام البدري بدلا منه.

وقال ميهوب في تصريحات لقناة النهار يوم السبت: "لم ينضم بركات للجنة الفنية بالأهلي، لكنني أتمنى انضمامه".

وأضاف "لو انضم بركات فأهلا وسهلا به، بالتأكيد سيفيد الأهلي بنجوميته".

وأكد ميهوب على إلغاء لجنة الكرة واستحداث اللجنة الفنية التي بدورها ستكون حلقة الوصل بين البدري ومجلس إدارة النادي، وتلبية طلباته الفنية.

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فيديو اليوم السابع