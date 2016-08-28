مدرب رفعت لـ في الجول: هذه مميزاته وعيوبه.. وشرط لنجاحه مع الزمالك

حصول الزمالك على الاستغناء الخاص بأحمد رفعت جناح إنبي يجعله لاعبا رسميا في صفوفه لمدة خمس سنوات.. فما هي مميزات وعيوب اللاعب وفقا لما يراه خالد متولي مدرب إنبي السابق.

ووقع رفعت على رغبة بالانتقال للزمالك مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي وبات قريبا من الانضمام رسميا للفريق الأبيض. (التفاصيل)

وقال متولي الذي يدرب الألمونيوم حاليا لـFilGoal.com: "رفعت هو أحد أهم اللاعبين في مركزه في الكرة المصرية بشكل عام، يملك كل مقومات اللاعب الكبير القادر على صناعة الفارق".

وأضاف "مميزات رفعت كثيرة، يملك مهارة المراوغة والمرور بسهولة من المنافسين، هو يبتكر طريقة خاصة به للمرور.. كما أنه يجيد التسديد من الكرات الثابتة. وسجله التهديفي جيد للغاية".

وسجل رفعت 12 هدفا وصنع 5 خلال 58 مباراة لعبها بالدوري المصري على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأردف "لكن يجب على رفعت معرفة شيء هام جدا.. هو الآن في نادي بطولات له قطاع كبير من الجماهير، لذلك عليه أن يكون أكثر جدية".

وأشار "ينقص رفعت تأدية التدريبات بجدية أكثر.. كان هذا عيبه الوحيد في إنبي ودائما ما تحدثنا معه في ذلك الأمر".

وأتم "يحتاج رفعت لتعامل نفسي من نوع خاص وتأكيد دوره مع الفريق ومنحه الاهتمام المطلوب حينها أضمن أنه سيكون عنصر مهم جدا ومؤثر في الزمالك والكرة المصرية".