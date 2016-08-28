مركز المصالحة السورى: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع السورى، رصد 6 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية فى محافظتى دمشق واللاذقية، خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأوضح المركز فى بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، أن تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين قاما فى الساعات ال24 الماضية بقصف حى الأنصارى ومنطقة الليرمون بمدينة حلب، وكذلك مصنعين لإنتاج الإسمنت ومصبغة ومركز "الكاستيلو" التجارى بقذائف الهاون.

كما شهدت محافظة دمشق قصف من قبل إرهابيين لمناطق حوش نصرى وحرستا ومرج السلطان وعربين وحوش الفارة ومزارع بلدة خان الشيخ. كما قصفوا قرية الدور فى ريف السويداء، ولفت المركز إلى افتتاح مطابخ خارج حلب لتوفير الطعام للمدنيين النازحين من مناطق سيطرة الإرهابيين.

وأشار بيان المركز، إلى أن 5 مناطق فى محافظة حمص انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا ليصل عدد البلدات والمناطق التى انضمت للهدنة إلى 481، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله، 69 مجموعة.