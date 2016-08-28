أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مركز المصالحة السورى: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية

Google+ Print
مركز المصالحة السورى: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية مركز المصالحة السورى: رصد 6 انتهاكات للهدنة خلال الساعات الـ24 الماضية

>موسكو أ ش أ

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف النزاع السورى، رصد 6 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية فى محافظتى دمشق واللاذقية، خلال الساعات ال 24 الماضية.

 

وأوضح المركز فى بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، أن تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين قاما فى الساعات ال24 الماضية بقصف حى الأنصارى ومنطقة الليرمون بمدينة حلب، وكذلك مصنعين لإنتاج الإسمنت ومصبغة ومركز "الكاستيلو" التجارى بقذائف الهاون.

 

كما شهدت محافظة دمشق قصف من قبل إرهابيين لمناطق حوش نصرى وحرستا ومرج السلطان وعربين وحوش الفارة ومزارع بلدة خان الشيخ. كما قصفوا قرية الدور فى ريف السويداء، ولفت المركز إلى افتتاح مطابخ خارج حلب لتوفير الطعام للمدنيين النازحين من مناطق سيطرة الإرهابيين.

 

وأشار بيان المركز، إلى أن 5 مناطق فى محافظة حمص انضمت إلى نظام المصالحة فى سوريا ليصل عدد البلدات والمناطق التى انضمت للهدنة إلى 481، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله، 69 مجموعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365