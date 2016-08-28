برج الدلو حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

>كتبت رانيا علوى
برج الدلو على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو قد يضطرب هذه الفترة حيث تحدث أزمات طفيفة فى مكان العمل عليك ان تتعامل معها بحكمة شديدة .
على الصعيد العاطفي:
الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج للكثير من الدعم هذه الفترة فتعاملكما باستهتار و انانية قد يعمل على تدمير هذه العلاقة، فعليك انت و شريكك ان تعملا على اكتشاف نفسكما من جديد .
برج الدلو على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الدلو تحتاج الى تغير تام فى نمط حياتى اليومية ، بدا من ممارسة الرياضة يوميا و تناول الغذاء المتوازن ، بينما عليك أن تقلل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هذه الفترة تحتاج ان تبرز شخصيتك القوية وان تكون ردودك حاسمة بعيدا عن الدبلوماسية .
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