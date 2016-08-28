برج الدلو حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو قد يضطرب هذه الفترة حيث تحدث أزمات طفيفة فى مكان العمل عليك ان تتعامل معها بحكمة شديدة .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج للكثير من الدعم هذه الفترة فتعاملكما باستهتار و انانية قد يعمل على تدمير هذه العلاقة، فعليك انت و شريكك ان تعملا على اكتشاف نفسكما من جديد .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو تحتاج الى تغير تام فى نمط حياتى اليومية ، بدا من ممارسة الرياضة يوميا و تناول الغذاء المتوازن ، بينما عليك أن تقلل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هذه الفترة تحتاج ان تبرز شخصيتك القوية وان تكون ردودك حاسمة بعيدا عن الدبلوماسية .