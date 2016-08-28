أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الأحد 28 /8/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو قد يضطرب هذه الفترة حيث تحدث أزمات طفيفة فى مكان العمل عليك ان تتعامل معها بحكمة شديدة .

 

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يحتاج للكثير من الدعم هذه الفترة فتعاملكما باستهتار و انانية قد يعمل على تدمير هذه العلاقة، فعليك انت و شريكك ان تعملا على اكتشاف نفسكما من جديد .

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو تحتاج الى تغير تام فى نمط حياتى اليومية ، بدا من ممارسة الرياضة يوميا و تناول الغذاء المتوازن ، بينما عليك أن تقلل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هذه الفترة تحتاج ان تبرز شخصيتك القوية وان تكون ردودك حاسمة بعيدا عن الدبلوماسية .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى