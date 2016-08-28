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برج الجدى حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى..

 لا تعرف كيف تستخدم المرونة فى التعامل مع المشكلات المهنية بعيداً عن العلاقات الشخصية، خاصة أن هذه العلاقات تؤثر على خط سير العمل وطبيعة الانتاج، لا تسرف فى تعاملك مع المقربين فى العمل بدون جدوى.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

العناد وعدم الاهتمام بشئون شريك حياتك، ستزيد من حدة المشكلات القائمة هذه الفترة ، لا تعرف كيف تتعامل مع الأمور التى تحل بعض العلامات السلبية فى العلاقة، لكن الأمور ستحل قريباً فانتظر ولا تمل من طول الانتظار.

 

على الصعيد الصحى..

زيارة عاجلة لطبيب الأسنان سوف تكشف لك عدد من المشكلات الصحية التى عانيت مها فى أسنانك بسبب الإهمال ، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب وامتنع عن تناول الحلوى بشكل مفرط.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الجدى..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش بشكل غيرمستقر بسبب فقدان القدرة على حل مشكلاته المتتالية فى العمل وإقحام العلاقات الخاصة فيها ، الإهمال من الأشياء التى زادت من المشكلات فى علاقته بشريك حياته، حاول أن تتعامل بشكل أكثر إيجابية مع مشكلاتك.                                         

 


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