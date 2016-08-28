برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 28/8/2016

على الصعيد المهنى

اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد، فالفرصة الجديدة إليك فى طريقها إليك.

على الصعيد العاطفى

العلاقة التى تسير بها غير مجدية فعليك بالانسحاب فلا تشعر بالذنب فالعلاقة لا تستحق التمسك فغلب عقلك على قلبك.

على الصعيد الصحى

الأمور تسير بشكل بطئ، كما أنك تعانى من بعض الأمراض الجلدية التى تحتاج لشرب الماء للحفاظ على صحة جلدك.

توقعات علماء الأبراج

تتلقى الكثير من الاهتمام، قريباً تلاحظ أعدائك بين الجميع كن حذراً من التعامل مع هؤلاء فهم سيحاولون الإيقاع بك، كما أنك تجد شخص جديد يمكنك ان تثق به.