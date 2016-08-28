برج الحمل حظك اليوم الأحد 28/8/2016

على الصعيد المهنى

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، كما أن المشكلات التى تعرضت لها فى الماضى تستفيد من خبرتك فيها.

على الصعيد العاطفى

اليوم محير بالنسبة لك فتشعر بالقلق وتفشل فى فهم الاجراءات والدوافع من شريك حياتك، شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يحدث بداخلك فأنت بحاجة لإعطاء الوقت للعمل.

على الصعيد الصحى

صحتك ستكون ممتازة اليوم، فاستمع إلى بعض الموسيقى واستمتع بوقتك، كما قد يعانى أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط قد تضطر إلى ممرضة له، ورغم ذلك فاجهادك العقلى سيكون أقل بكثير اليوم.

توقعات علماء الأبراج

استمع لعقلك اليوم فى علاقة بشخص مقرب، فقد يتآمر ضدك متجاهلاً طبيعة العلاقة بينكم، لذلك لا تتردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة.