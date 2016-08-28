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برج الحمل حظك اليوم الأحد 28/8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 28/8/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 28/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، كما أن المشكلات التى تعرضت لها فى الماضى تستفيد من خبرتك فيها.

 

على الصعيد العاطفى

اليوم محير بالنسبة لك فتشعر بالقلق وتفشل فى فهم الاجراءات والدوافع من شريك حياتك، شعور غامض من القلق وعدم الرضا من المرجح أن يحدث بداخلك فأنت بحاجة لإعطاء الوقت للعمل.

 

على الصعيد الصحى

صحتك ستكون ممتازة اليوم، فاستمع إلى بعض الموسيقى واستمتع بوقتك، كما قد يعانى أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط قد تضطر إلى ممرضة له، ورغم ذلك فاجهادك العقلى سيكون أقل بكثير اليوم.

 

توقعات علماء الأبراج

استمع لعقلك اليوم فى علاقة بشخص مقرب، فقد يتآمر ضدك متجاهلاً طبيعة العلاقة بينكم، لذلك لا تتردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة.


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