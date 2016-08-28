«التربية» تصدر قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي المرخصة

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم قوائم مؤسسات التعليم العالي المرخصة والبرامج الأكاديمية المعتمدة في الدولة عبر موقعها الإلكتروني تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2016 /‏ 2017.

وتهدف هذه الخطوة - التي تأتي في إطار حرصها على توعية الطلاب - إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على معلومات موثوقة عن هذه البرامج والمؤسسات.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي: إن الوزارة تنصح الطلاب بالتأكد من أن الجامعة أو الكلية التي يودون الالتحاق بها مرخصة من قبل الوزارة وأن البرنامج الذي يرغب الطالب الالتحاق به معتمد ومسجل ضمن قائمة البرامج المعتمدة التي تنشرها الوزارة ويتم تحديثها بصفة مستمرة.

وأشار معاليه أن ذلك يضمن تصديق الوزارة على شهادة الطالب عند تخرجه أو سجله الدراسي إذا ما رغب في الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى أو أراد متابعة دراسته لدرجة جامعية أعلى داخل الدولة أو خارجها.

من جانبه أشار الدكتور محمد بدر أبوالعلا مدير هيئة الاعتماد الاكاديمي إلى أن مراجعة الطالب لوضع ترخيص المؤسسة واعتماد البرنامج الذي يود الالتحاق به هو أمر ضروري لتفادي الوقوع في خطأ الالتحاق ببرنامج لم يتم اعتماده ومن ثم لا تقوم الوزارة بالتصديق على شهادة من تخرج من برنامج غير معتمد.وأكد أن الوزارة حريصة على نشر قوائم المؤسسات والبرامج المعتمدة داخل الدولة في وسائل الإعلام بجانب أنها منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.



> وفيما يلي قوائم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها المعتمدة..

1. بوليتيكنيك أبوظبي: البكالوريوس : البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية/ تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس/ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية / تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم/ تكنولوجيا الهندسة الكهربائية / أمن البرمجيات / البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات / بكالوريوس أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني / إدارة أمن النظم والخوادم / تكنولوجيا هندسة البترول?/ البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة البترول? / البكالوريوس تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز/ بكالوريوس العلوم في علم الأرصاد الجوية / شهادة في صيانة الطائرات.



> دبلوم: دبلوم في إدارة الحركة الجوية / دبلوم في تكنولوجيا هندسة الطائرات / دبلوم في صيانة الطائرات / الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية / الدبلوم في علم الأرصاد الجوية /الدبلوم ( UPDT) / دبلوم عالي : دبلوم عالي في إدارة الملاحة الجوية / دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات / دبلوم عالي في صيانة الطائرات / الدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية - تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس - تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم- تكنولوجيا الهندسة الكهربائية) / دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة في أمن البرمجيات (أمن البرمجيات - إدارة أمن النظم والخوادم أمن المعلومات - أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني) /الدبلوم العالي في علم الأرصاد الجوية / دبلوم عالي في التكنولوجيا النووية/ دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة البترول ( تكنولوجيا هندسة البترول / تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز) / الدبلوم العالي في تكنولوجيا أشباه الموصلات.



> 2. كلية أبوظبي للإدارة : ماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال

3. جامعة أبوظبي: البكالوريوس: آداب في إدارة الفنون والثقافة والتراث / بكالوريوس في العمارة / بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية/ بكالوريوس الآداب في الإعلام (صحافة الإعلان - الصحافة المطبوعة- الاتصالات الاستراتيجية) / الأعمال بكالوريوس الآداب في اللغة الفارسية/ بكالوريوس الآداب في العلاقات العامة والاتصال/ بكالوريوس في إدارة الأعمال / بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة / بكالوريوس إدارة الأعمال في اتصالات التسويق الإلكتروني / بكالوريوس إدارة الأعمال في المالية / بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية / بكالوريوس إدارة الأعمال في الإدارة / بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة نظم المعلومات / بكالوريوس في القانون / الصحافة البكالوريوس في الإعلام (الصحافة- الإذاعة والتلفزيون- العلاقات العامة والإعلان) / بكالوريوس في العلوم والإدارة العسكرية / بكالوريوس في العلوم العسكرية والإدارة المتخصصة (إدارة الموارد البشرية- الإدارة المالية) / بكالوريوس العلوم في الطيران / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي / بكالوريوس العلوم في إدارة البناء / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الصحة والسلامة البيئية / بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية / بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي / بكالوريوس العلوم في التنسيق المعماري / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.



> الدكتوراه : دكتوراه في إدارة الأعمال. الدبلوم المهني في التدريس. الماجستير: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي/ ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل- إدارة الموارد البشرية- إدارة اللوجستيات والإمداد- إدارة مشاريع - إدارة العامة للملاحة) / ماجستير التربية في القيادة التربوية/ ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب / ماجستير في الإدارة الهندسية / الموارد البشرية (التدريب والتطوير- القيادة التنظيمية-إدارة الموارد البشرية الدولية- لإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية- عام )/ ماجستير في إدارة الموارد البشرية - باللغة العربية للعسكريين / ماجستير العلاقات الدولية / الماجستير في القانون الخاص / ماجستير في إدارة المشاريع / ماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الهندسة المدنية (هندسة مدنية عامة/ هندسة إنشائية - إدارة هندسة التشييد)/ /ماجستير العلوم في علوم الحاسب الآلي(نظم البرمجيات - شبكات الحاسوب ) / ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية و الحاسوبية / ماجستير العلوم في المالية / ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات /ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية / ماجستير العلوم في التربية الخاصة / ماجستير العلوم في العمارة المستدامة / ماجستير في القيادة الاستراتيجية . الدبلوم: دبلوم في خدمات الطوارئ الطبية / دبلوم في التمريض.



> 4. معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني : الدبلوم : دبلوم / دبلوم في المحاسبة / في ميكاترونيك السيارات/ دبلوم التصميم(-أزياء - مجوهرات)/ دبلوم إدارة الفعاليات دبلوم في الميكاترونيك الصناعية / دبلوم في نظم تكنولوجيا المعلومات - دبلوم دعم فني للشبكات / دبلوم في الإمداد والإدارة / دبلوم في تكنولوجيا وسائل الإعلام / دبلوم في أتمتة العمليات / دبلوم في الرسم التقني / دبلوم في تكنولوجيا التحاليل المخبرية/ دبلوم إدارة السياحة/ دبلوم في إدارة السفر والسياحة / دبلوم في التقنية الهندسية (الصيانة الكهربائية - الصيانة الميكانيكية )/دبلوم في البيئة والصحة والسلامة / دبلوم في التصميم الجرافيكي/ دبلوم في إدارة الموارد البشرية / دبلوم في تقنية المعلومات - وسائط الإعلام المتعددة /دبلوم في تقنية المعلومات - شبكات / دبلوم في التصميم الداخلي والديكور/ دبلوم في المكتبات وخدمات المعلومات / دبلوم في إدارة المشاريع / دبلوم عالي في الهندسة المدنية /دبلوم عالي في الهندسة الكهربائية والإلكترونية / دبلوم عالي في تكنولوجيا المعلومات / دبلوم عالي في الإمداد والإدارة / دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية.



> 5. جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في علم النفس التطبيقي/ بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية و الترجمة - الترجمة للإعلام / بكالوريوس الآداب في الإعلام (التصميم الجرافيكي - صحافة مطبوعة وإلكترونية - العلاقات العامة والإعلان - الإذاعة والتلفزيون) / بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم في الرياضيات والعلوم / بكالوريوس التربية في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية / بكالوريوس تقنيات التعليم/ بكالوريوس التصميم الداخلي / البكالوريوس في القانون / بكالوريوس الصيدلة / بكالوريوس العلوم في المحاسبة / بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية / بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية( أجهزة القياس والتحكم - الهندسة الكهربائية - الاتصالات / بكالوريوس العلوم في التمويل ( التمويل الإسلامي- عام) / بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات( عام - الشبكات وأمن المعلومات- قواعد البيانات وأنظمة الإنترنت )/ إدارة مشاريع- إدارة مشاريع ألكترونية) / بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس العلوم في الإدارة / بكالوريوس العلوم في التسويق / بكالوريوس العلوم في الوسائط المتعددة وتطوير صفحات الإنترنت / بكالوريوس العلوم في التمريض / بكالوريوس طبيب جراحة الأسنان .



> - الدبلوم العالي : الدبلوم المهني في التدريس..



> الماجستير: ماجستير العمارة والدراسات الحضرية/ ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة المالية -إدارة الموارد البشرية - التسويق )/ ماجستير القانون في القانون الخاص/ ماجستير القانون في القانون العام/ ماجستير العلوم في هندسة وإدارة المياه الجوفية / ماجستير العلوم في نظم المعلومات / ماجستير العلوم في الصيدلة(الصيدلة السريرية - تقنيات الصيدلة ) / ماجستير العلوم في طب الأسنان الترميمي ماجستير. الدبلوم: دبلوم صحة الأسنان .



> 6. جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا: البكالوريوس: بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع التطبيقي/ بكالوريوس الآداب في علم النفس التطبيقي / بكالوريوس في إدارة الأعمال ) المحاسبة - لتمويل والمصارف- نظم المعلومات الإدارية - التسويق - إدارة الموارد البشرية -الإدارة )/ بكالوريوس التربية في إعداد معلم للغة الإنجليزية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس التربية – بكالوريوس إعداد معلم مجال اللغة العربية والتربية الإسلامية / بكالوريوس التربية في التربية الخاصة / بكالوريوس في القانون /بكالوريوس الاتصال والإعلام (الصحافة، الإعلان، العلاقات العامة )/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي / بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات والاتصالات / بكالوريوس العلوم في الصيدلة / بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات.



> الدبلوم العالي: الدبلوم المهني في التدريس (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الدراسات الإجتماعية - الدراسات الإسلامية – الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات- العلوم ) الماجستير: ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها / ماجستير في إدارة الأعمال (عام، محاسبة، تسويق ، نظم المعلومات الإدارية ،ادارة الموارد البشرية ،التمويل والمصارف )/ ماجستير في القانون الخاص / ماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية .



> 7. كلية الدار الجامعية – (كلية الحاسوب سابقا): البكالوريوس: بكالوريوس الأداب في الاتصال الجماهيري( العلاقات العامة ) / بكالوريوس في إدارة الأعمال(إدارة الموارد البشرية ، المحاسبة ، التسويق)/ بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.



> 8. جامعة الفلاح: البكالوريوس: بكالوريوس في القانون/ بكالوريوس في الاتصال الجماهيري (الصحافة، الإعلام الجديد، العلاقات العامة) / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (المحاسبة ،إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة السياحة والفعاليات.



> الماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال (المحاسبة، إدارة الأعمال ، إدارة الموارد البشرية / التسويق.



> 9. جامعة الغرير: البكالوريوس : البكالوريوس في العمارة/ بكالوريوس الفنون في التصميم الداخلي / بكالوريوس الآداب في العلاقات العامة / بكالوريوس إدارة الأعمال (المحاسبة ، التمويل ،نظم المعلومات والتجارة الإلكترونية، الأعمال الدولية، التسويق) / بكالوريوس التربية (اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية) / بكالوريوس القانون / بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الحاسوبية / بكالوريوس العلوم في هندسة وعلوم الحاسوب / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية. الماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة المشروع )/ الماجستير في القانون الخاص / الماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية / ماجستير العلوم في إدارة تكنولوجيا المعلومات / ماجستير العلوم في الأعمال الدولية. الدبلوم: الدبلوم المهني في الصحافة الدبلوم .



> 10. كلية الخوارزمى الدولية: الدبلوم : دبلوم في الإدارة الصحية/ دبلوم السجلات الطبية / دبلوم في تحاليل المختبرات الطبية / دبلوم التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة / دبلوم في تصميم الأزياء / تطوير البرمجيات/ دبلوم تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات ، نظم المعلومات، الشبكات )/ دبلوم فى إدارة الأعمال (المحاسبة ، إدارة الموارد البشرية ، التسويق ، الإدارة) / دبلوم العلوم في المصارف الإسلامية/ في الإدارة الصحية/ بكالوريوس التسويق/ البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال ( التسويق ، الإدارة ، المحاسبة ،إدارة الموارد البشرية)/ بكالوريوس في تقنية المعلومات/ بكالوريوس المصارف الإسلامية الدراسات المالية/ بكالوريوس في الإعلام- إعلان(العلاقات العامة ،الإعلان- الإعلام الإلكتروني )/ بكالوريوس العلوم في تحاليل المختبرات الطبية.



> 11. الجامعة القاسمية : البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها/ بكالوريوس الآداب في الإعلام/ البكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية.



> 12. الكلية الأمريكية فى دبي: الدبلوم: دبلوم العلوم في الأعمال / البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية ،تسويق ، تمويل ،الإدارة).



> 13. الجامعة الأميركية فى دبي: البكالوريوس : بكالوريوس في الهندسة المعمارية/ بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية / بكالوريوس إدارة الأعمال (محاسبة، اقتصاد، مالية، إدارة، تسويق، اتصالات تسويقية، اتصالات تسويقية، عام) / بكالوريوس في دراسات الاتصال والمعلومات (الصحافة، الإنتاج الرقمي وفن الرواية) بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي(التصميم المتكامل الحاسوبي، عام)/ بكالوريوس الفنون الجميلة في الاتصال المرئي /تصميم الاعلان ، التصميم الجرافيكي - فن الاستوديو - الإعلام الرقمي /.. بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

> شهادة الدراسات العليا: الشهادة التخصصية في التعليم/ دبلوم الدراسات العليا المهني في إدارة الأداء الحكومي / دبلوم الدراسات العليا المهني في الخدمات الحكومية . الماجستير: ماجستير الآداب في القيادة والابتكار في الإعلام المعاصر / ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة ،عام ، المالية ، التسويق ) / ماجستير في التربية(التعليم الإبتدائي، التعليم الثانوي)/ ماجستير العلوم في إدارة التشييد/ شهادة في دراسات الشرق الأوسط .



> 14. الجامعة الأميركية في الإمارات: البكالوريوس : بكالوريوس الأداب في الإعلام والاتصال الجماهيري/ (علاقات دولية ،علاقات عامة، الإعلام التسويقي، الإذاعة و التلفزيون ) / بكالوريوس الآداب في الدراسات الأمنية والاستراتيجية (إدارة الأزمات، إدارة الكوارث، إدارة الطوارئ، إدارة المخاطر)/ بكالوريوس إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية، التجارة الإلكتروتية والتسويق، إدارة اللوجستيات والإمداد، المحاسبة، المالية إدارة المستشفيات والرعاية الصحية، إدارة التأمين والمخاطر)/ بكالوريوس التربية( استشارات التربية النفسية و السيكولوجية، إدارة الإشراف التربوي و الرقابة، تكنولوجيه التربية)/ بكالوريوس القانون/ بكالوريوس في العلاقات العامة / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي(جرائم الحاسب الآلي ، أمن الشبكات) / بكالوريوس العلوم في التصميم - الرسوم المتحركة الرقمية / بكالوريوس العلوم في التصميم / بكالوريوس العلوم في التصميم الجرافيكي/ بكالوريوس العلوم في التصميم - تصميم الأزياء/ بكالوريوس العلوم في التصميم - التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة تكنولوجيا المعلومات. الماجستير: ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات / ماجستير آداب في الدبلوماسية/ ماجستير الآداب في الدراسات الأمنية والاستراتيجية/ ماجستير إدارة الأعمال/ ماجستير في الإدارة الرياضية / الماجستير المهني في القانون الرياضي



> 15. الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: البكالوريوس: بكالوريوس في العمارة / الآداب في اللغة الإنجليزية (الترجمة، آداب انجليزي، تدريس اللغة الانجليزية ) /بكالوريوس الآداب في الاتصال الجماهيري( الإعلام الرقمي ،العلاقات العامة) / بكالوريوس العلوم في المحاسبة / بكالوريوس العلوم في تقنية حيوية (تقنية حيوية خلوية وجزيئية، لتقنية الحيوية الطبية) / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (الأعمال الدولية، المالية، التسويق) / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والبنية التحتية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية وهندسة الإتصالات / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس العلوم في المالية / بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد البشرية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية/ بكالوريوس العلوم في التسويق / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الهندسة البترولية / بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب .



> الماجستير: الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال/ ماجستير إدارة الأعمال/ ماجستير التربية في القيادة التربوية ( التعليم والتعلم القيادة التربوية )/ ماجستير العلوم في إدارة المشاريع الهندسية



> 16. الجامعة الأميركية فى الشارقة: البكالوريوس : بكالوريوس في العمارة / بكالوريوس الآداب في الإقتصاد/ بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها (اللغة الإنجليزية ، الآداب باللغة الإنجليزية )/ بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية(علاقات دولية، اقتصاديات دولية ،علاقات دولية واقتصاديات دولية)/ بكالوريوس الآداب في الإتصال الجماهيري (الإعلان والصحافة، الإعلان والعلاقات العامة ، الصحافة و العلاقات العامة، عام، الصحافة، الاعلان)/ بكالوريوس في التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- المحاسبة/ بكالوريوس العلوم في الأحياء / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- الإقتصاد / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - إدارة الأعمال / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- المالية / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - التسويق ، بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال نظم المعلومات/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية/ بكالوريوس العلوم في الكيمياء/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة التصميم/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس العلوم في علوم البيئة (البيولوجيا (الأحياء)والنظم البيئية والكيمياء والتحاليل البيئية ، البيولوجيا ( الأحياء) والنظم البيئية ، الكيمياء والتحاليل البيئية)/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية / بكالوريوس العلوم في الرياضيات / بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط الإعلامية المتعددة /بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الاتصال المرئي . شهادة الدراسات العليا : شهادة الدراسات العليا في دراسات المتاحف والتراث. الماجستير: الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال / ماجستير في الإدارة العامة التنفيذية بالخليج / ماجستير الآداب في الترجمة والترجمة الفورية بين الإنجليزية والعربية/ العربية والإنجليزية / ماجستير الآداب في تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها / /ماجستير في إدارة الأعمال (المالية ، إدارة الموارد البشرية ،الاستشارات الإدارية، الإدارة العامة، عام ) ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب / ماجستير العلوم في المحاسبة / ماجستير العلوم في الهندسة المدنية / ماجستير العلوم في الهندسة الكيمائية / ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية/ ماجستير العلوم في إدارة النظم الهندسية/ماجستير العلوم في الرياضيات/ ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية/ ماجستير العلوم في هندسة الميكاترونيك/ ماجستير في التخطيط العمراني.



> 17. الجامعة البريطانية فى دبي: البكالوريوس : بكالوريوس العلوم في المحاسبة/ بكالوريوس العلوم في العمارة/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال/ والمالية /بكالوريوس علوم في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات)/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهرو-ميكانيكية بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية. الدكتوراه: دكتوراه في التربية/ دكتوراه فلسفة في العمارة و البيئة العمرانية المستدامة/ دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعم

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