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اليوم.. جامعة قناة السويس تكرم بطلة مصر والعالم سارة سمير

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اليوم.. جامعة قناة السويس تكرم بطلة مصر والعالم سارة سمير اليوم.. جامعة قناة السويس تكرم بطلة مصر والعالم سارة سمير

>الإسماعيلية – جمال حراجى

 

تكرم اليوم الأحد جامعة قناة السويس، سارة سمير، لاعبة منتخب رفع الأثقال، والتى حصلت على أول ميدالية لمصر فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بعد فوزها بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 68 كجم.

 

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إن مجلس الجامعة سيعقد جلسة طارئة لتكريم نجمة تقديرًا لما حققته لأبناء جيلها وأسعدت شعب مصر والعالم العربى بما حققته من إنجاز رياضى.

 

وأشار الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة أعدت أخبارا مفرحة لسارة سمير سيعلنها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة خلال احتفالية مجلس الجامعة ببطلة مصر المحتفى بها.

 

وتعد سارة سمير المحتفل بها من أصغر المواهب فى عالم رفع الأثقال فهى من مواليد يناير 1998 وتوجت بذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب التى استضافتها الصين منذ عامين. وفازت بالمركز الرابع فى بطولة العالم الأخيرة للكبار بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأت ممارسة رفع الأثقال وهى 11 سنة وأطلق عليها المتابعون للعبة رفع الأثقال لقب "المعجزة المصرية".


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مصر 365

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