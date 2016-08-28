محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من أولياء الأمور بحضور مدير الأمن وأعضاء مجلس النواب

مراسل: جمال نوفل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا مع عدد من أولياء الأمور وذلك بحضور اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين والأستاذ أحمد فرغلي والأستاذة رانيا السادات وقد استعرض محافظ بورسعيد الخطوات التي قامت بها المحافظة من أجل توفير مناخ ملائم للطالب يتيح له الانتظام في الذهاب إلي المدرسة.

وأكد المحافظ علي احترامة الكامل للمعلم الذي يودي رسالة سامية في توصيل المعلومة إلي الطلاب بكل صدق وليس أباطرة الدروس الخصوصية الذين تحولوا إلي تجار علم ويعملون علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من ولي الأمر وأضاف بأنة اتخذ قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد أن وضح تمامًا التأثير السلبي لهذة المراكز علي العملية التعليمية وانخفاض نسب النجاح مشيرًا بأن حريص جدًا علي مصلحة ومستقبل الطلاب وهذا القرار الذي تم اتخاذة هو بداية الطريق الصحيح في الارتقاء بمستوي فكر الطالب وزرع الثقة في نفسة بدلًا من الاعتماد علي الغير.

وطمئن المحافظ خلال اللقاء أولياء الأمور بأن هناك نظام جديد للتعليم سوف يتم اتباعة مع بداية العام الدراسي يجعل الطالب أكثر استيعابا بحيث يشتمل اليوم الدراسي علي ثبث فترات كل فترة 90دقيقة و حصول الطالب علي مادتين رئيسيتين بالإضافة إلي مادة فرعية او انشطة حتي لايتم تشتيت ذهن الطالب وأضاف بأنة لم يتخذ هذا القرار الأبعد دراسة مستفيضة والتأكد من توفير البديل علي نفس المستوي وأفضل مشيرًا بأنة يتم تجهيز الفصول علي أعلي مستوي لطلبة الثانوية العامة حيث تم شراء مقاعد جديدة بحيث يصبح لكل طالب مقعد مخصص له اسوة بغرف محاضرات الكليات وذلك بتكلفة 2,5 مليون جنية بالإضاة إلي توفير 4 مروحة لكل فصل وبروجكتور للشرح مشيرًا بأن الفصول الدراسية هذا العام سوف تكون نموذجية وأنة يدعو جميع الأهالي وأولياء الأمور للذهاب إلي المدارس قبل انطلاق الدراسة بإسبوع لمشاهدة الوضع علي الطبيعة .

> وشدد المحافظ علي أنة لن يسمح مطلقًا بسيطرة اباطرة الدروس الخصوصية علي أبنائنا موجهًا حديثة لأولياء الأمور كيف تأمنون علي اولادكم مع أشخاص قاموا باستغلال الطالب كدروع بشرية وتحريضهم علي التظاهر وقطع الطريق موكدًا بأن ما يقوم بهذا السلوك ليس بمعلم ولكنة تاجر علم موكدًا بأن هناك رقابة محكمة سوف تكون علي جميع المدارس من خلال لجنتين تم تشكيلها من التربية والتعليم ولجنة برئاسة السكرتير العام المساعد بالإضافة إلي خطوط تليفونات ساخنة للرد الفوري علي شكاوي أولياء الأمور من العملية التعليمية وهي خاصة بمكتب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وأكد المحافظ بأن السناتر لافائدة لها وأضاف بأنها لو كانت أثبتت نجاحها وجدارتها ماكانت حققت نتائج سلبية مشيرًا بأن تلك المراكز جعلت محافظة بورسعيد تحصل علي 6,8% فقط في المرحلة الأولي للثانوية العامة وانا أعهدكم بأن تصل هذة النسبة خلال العام الحالي إلي أكثر من ذلك بعد إغلاق هذة المراكز والذهاب إلي المدرسة بالإضافة إلي مجموعات التقوية لمن يرغب فيها وأضاف بأن هدفي هو عودة أبنائنا إلي المدرسة ودورنا توفير المكان الملائم والمعلم المخلص المحترم الذي يقف امام ابنانا يؤدي رسالته .

ووعد محافظ بورسعيد خلال اللقاء باستقدام مستشاري المواد الدراسية وخبراء التعليم أكثر من 3 مرات شهريًا وذلك لصقل خبرات ومهارات المعلمين والشرح للطلاب وأضاف بأن جامعة بورسعيد وكلية التربية وكلية العلوم من خلال أقسامها ستساهم في المنظومة من خلال نقل خبراتها للطلاب وعمل محاضرات لهم .

> وأضاف بأنه مقدر تمامًا شعور وقلق أولياء الأمور ولكنه يطمئنهم علي ابنائهم لأنهم في المقام الأول اولادي واشار بأنة يسعي إلي حماية الأهالي والأسر من أكبر عملية نصب يتعرضون لها من خلال اباطرة الدروس الخصوصية من خلال عدد الساعات المضاعفة التي يقوم هولاء الأباطرة بتحصيلها من أبنائنا وأضاف بأنة لن يترك اولادة وسوف يكون بصفة دائمة في المدارس وطالب أولياء الأمور بضرورة مساندة ابنائهم من خلال حثهم علي الذهاب للمدرسة و ان يكونوا عونا للمحافظة في تطبيق المنظومة الجديدة وأضاف بأنة سيدرس الاقتراحات الذي تقدم بها أولياء الأمور بشأن فتح مراكز للدروس بمراكز الشباب وأكد المحافظ بأن سيبحث هذة الاقتراحات موضحًا بأنة سيضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار مشددًا بأن في حالة جاهزية هذة الأماكن للدروس سوف تخضع بصورة كاملة لإشراف مديرية التربية والتعليم وأضاف بأن هناك اجتماعات دورية سوف تتم بصورة دائمة مع مجالس الأباء وأولياء الأمور بكل مدرسة.