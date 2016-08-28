برج العقرب حظك اليوم الأحد 28 أغسطس

برج العقرب على الصعيد المهني:

تعقد اتفاقا احترافيا ناجحا يمنحك دفعة إيجابية فى العمل وتجعلك تنجز الكثير من العمل فى وقت قصير،لكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة جديدة فهناك احتمالات بأن تتغير أشياء مهمة فى منتصف مهمة العمل.

على الصعيد العاطفي:

تخطط للقيام ببعض الأنشطة العائلية فى الوقت الحالى، ومهما كنت مشغولاً لا تتجاهل عائلتك لأنه حان الوقت لإعادة التوازن بين حياتك الشخصية وعملك، يمكنك أن تشارك أهلك رحلة ممتعة فى الهواء الطلق أو أنشطة غير تقليدية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

انت تبدو فى كامل لياقتك هذه الأيام فحاول ان تحافظ على ذلك وألا يجعلك ذلك تتراجع عن قراراتك الخاصة بالصحة التى اتخذتها فى الوقت الماضى وهى السبب فى تحسن لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

طاقتك الإبداعية متألقة فى الوقت الحالى لديك رغبة شديدة فى الإبداع والتميز وتريد ان تفعل شيئًا مميزًا، لذا هو يوم مثالى لك إذا كنت فنانا لإكمال مشاريع بدأتها وتوقفت دون سبب.