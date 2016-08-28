برج القوس حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016

برج القوس على الصعيد المهنى..

الأمور تزداد تعقيداً وردودك العنيفة فى كثير من الأحيان تكون السبب فى المشكلات التى تعانى منها فى العمل، اعتقادك أن الجميع ينظر لك أعطى لك ثقة وهمية حاول أن تتخلص منها سريعاً قبل أن تخسر أكثر من ذلك، ولا تنسى أن تفكر قبل أن تتحدث.

برج القوس على الصعيد العاطفى

لا تنبهر بما يظهره الحبيب لك، فلن يتحمل عنادك كثيراً والفترة القادمة ستحمل لك عدد من المفاجئات غير المتوقعة تماماً ستتأكد فيها أن الذكاء يمكن أن يخون صاحبه فى كثير من الأحيان، حاول أن تكون أكثر مرونة حتى لا تخسر العلاقة.

على الصعيد الصحى:

لا تتعامل مع الأزمات الصحية على إنها أعراض طارئة، زيارة الطبيب أصبحت ضرورية بعد أن أجبرك المرض على ملازمة الفراش، لا تبخل على نفسك فى أخذ قسط من الراحة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش بشكل متوتر هذه الفترة بسبب الأزمات العملية التى يمر بها هذه الأيام، والحالة العاطفية ستشهد كثير من المفاجئات غير السارة التى من شأنها إفاقتك من الغفلة التى تسيطر عليك.