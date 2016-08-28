برج الميزان حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:
قد تنشأ بعض التوترات بينك وبين زملاءك فى العمل، ولكن حاول أن تحتوى الموقف، وإن شعرت انك أخطأت فلا ينقص الاعتذار منك.
على الصعيد العاطفي:
العلاقة العاطفية هى التى تجعلك تعطى فى نواحى الحياة المختلفة، فالجانب العاطفى هام للغاية، لذلك احرص على شريك حياتك، ووليه اهتمام أكثر.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتمامتك، فإن شعرت أنها فى تدهور مستمر، عليك العمل على تحسينها.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
يجب عليك أن تعطى لنفسك الأولوية، فلا تؤثر الآخرين على نفسك بشكل مبالغ فيه، مما يصيبك بالإجهاد فى العلاقات المختلفة.
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