برج العذراء حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تتكتم على أفكار الجديدة بعدعدم استطعاتك تنفيذ أفكارك التى طرحتها من من قبل، بالرغم من حماسك هذه الفترة إلا أن القدر يمنعك عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات لا تقلق الأمور ستعود إلى طبيعتها سريعاً، وستعود بعدها إلى مكانتك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

يوماً بعد يوم تكتشف ما يخفيه المحيطين بك داخلهم، أصبحت على يقين أن تحليلاتك عن بعض الشخصيات فى محلها، وأن لا جدوى من الحديث مع أشخاص لا تقدر العشرة مهما طالت، اغتنم الفرصة وعد ترتيب حساباتك.

على الصعيد الصحى ..

الحاجة إلى الابتعاد عن بعض الشخصيات المزعجة أصبح ضرورياً، خاصة إنك من الأشخاص التى تتأثر بالمحيطين بها، تحتاج إلى قسط كافى من الراحة حتى تعود لصفائك الذهنى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من حالات عدم التركيز الفكرى والعاطفى التى تجعله يتعامل بشكل حاد مع بعض الأصدقاء ممن يصروا على إزعاجه فى أوقات شروده، ولن يظل العذراء مستسلماً للتشتت كثيراً.