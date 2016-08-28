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برج السرطان حظك اليوم الأحد 28 أغسطس

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 28 أغسطس برج السرطان حظك اليوم الأحد 28 أغسطس

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على الصعيد المهني:

يمكنك أن تحسن عملك فى الوقت الحالى خاصة انك فى حالة تأهب ويقظة شديدين، حاول أن تتصدى لما يقلق الآخرين إزائك وتوفق بين ما تريده وما يريده الآخرون وتتجنب الاخطاء التى وقعت فيها فى الماضي.

 

على الصعيد العاطفي:

فى الوقت الحالى مناسب جدا لفرصة ثانية تمنحها للناس الذين لم يتصرفون بشكل جيد خلال الفترة الماضية، حاول أن تفعل ذلك مع اصدقائك وبشكل خاص مع من تحب وأنت أيضًا اسع للحصول على فرصة جديدة.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

بعض الأمراض المزمنة تزعجك فى الوقت الحالى من جديد ولكنك ستكتشف طريقة مناسبة للتعامل معها، ستحتاج فقط بعض الوقت والصبر من أجل الحصول على نتائج فعالة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

أنت فى مزاج سيء وتشعر بالعجز عن الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على مختلف الجبهات ورغم ذلك سيكون يومك حافلاً بالاحداث المثيرة فحاول ان تستمتع بها.


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مصر 365

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