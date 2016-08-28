برج الأسد حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الأسد يحتاج ان تحافظ على سلوكك الهادئ و طاقتك الأيجابية التى تشع أمل لكل المحيطين بك ، فرغم ضغوط العمل الا ان تركيزك و حماسك يجعلك فى المقدمة دائما .

على الصعيد العاطفي:

تعيش حالة استقرار عاطفى مع شريكك هذه الفترة ، فبعد ان وصلتم لحل وسط لكل المشاكل التى سببت التوتر الفترة الماضية ، عليك ان تكون على ثقة ان الاستقرار سيدوم الفترة المقبلة .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الأسد اليوم صحتك فى حالة جيدة فالاستقرار العاطفى والسعادة التى تعيشها الآن هما قوى علاجية بارزة تعمل على تحسين حالتك المزاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن اليوم ستكلف بالكثير من المسئوليات و المهام و ذلك لأنك ثقتك لكل من حولك ، بالأضافة الى انك ستفاجئ بطلب البعض مشورتك بعدد من الامور الشخصية.