برج الحوت حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

> كتبت رانيا علوى
برج الحوت على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت جيد ، فالانجازات التى قدمتها الفترة الماضية ستحصد ثمارها هذه الفترة .
على الصعيد العاطفي:
قد تصادف عدد من المعلومات الجديدة التى قد تغير الكثير فى علاقتك بشريكك ، لا تتخذ أى قرارات حاسمة الا بعد تفكير جيد .
برج الحوت على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحوت لا تهمل الصعيد الصحى ، فتعرضك لوعكات صحية متكررة يحتاج لأن تعيد النظر من جديد فى حالتك الصحية و تزور طبيب مختص.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن هذا الأسبوع هو المناسب بالنسبة لك لبدء مشروع جديد ، لكن تذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك بعيد تماما عن الفوضى.
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