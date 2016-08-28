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برج الحوت حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 28 /8/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 28 /8/2016

> كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحوت جيد ، فالانجازات التى قدمتها الفترة الماضية ستحصد ثمارها هذه الفترة .

 

 

على الصعيد العاطفي:

قد تصادف عدد من المعلومات الجديدة التى قد تغير الكثير فى علاقتك بشريكك ، لا تتخذ أى قرارات حاسمة الا بعد تفكير جيد .

 

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحوت لا تهمل الصعيد الصحى ، فتعرضك لوعكات صحية متكررة يحتاج لأن تعيد النظر من جديد فى حالتك الصحية و تزور طبيب مختص.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن هذا الأسبوع هو المناسب بالنسبة لك لبدء مشروع جديد ، لكن تذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك بعيد تماما عن الفوضى.


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