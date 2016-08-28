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برج الثور حظك اليوم الأحد 28/8/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 28/8/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 28/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

اليوم تعمل على تحقيق الهدف فأنت على الطريق الصحيح، اعمل بجد فالنجاح ليس بعيد المنال فوضعك المالى مستقر حيث ستظهر وسيلة جديدة للدخل اليوم.

 

على الصعيد العاطفى

تريد اليوم اتخاذ إجراءات حاسمة لذلك تشعر بالحذر ولا تريد إغضاب أحد، ولكنك ستتعلم درساً عن شريك حياتك سوف يساعدك على التخطيط للمستقبل.

 

على الصعيد الصحى

تحتاج إلى إعادة هيكلة العادات الصحية الخاصة بك وإلا ستكون النتائج ليست فى صالحك، فأنت بحاجة لأكل الاطعمة المطبوخة الطازجة.

 

توقعات علماء الأبراج

آفاق جديدة تنفتح أمامك اليوم، فقد تتحول موهبة خاصة بك إلى مصدر لجنى المال، كما ستتواصل مع جهات من شأنها توسيع أفكارك وتغير حياتك للأفضل.


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مصر 365

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