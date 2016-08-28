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بدء فترة تأهيل فرق كرة القدم للمراحل السنية المختلفة بمركز شباب الخارجة

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بدء فترة تأهيل فرق كرة القدم للمراحل السنية المختلفة بمركز شباب الخارجة بدء فترة تأهيل فرق كرة القدم للمراحل السنية المختلفة بمركز شباب الخارجة

أعلن يوسف الدمرداش مدير مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، عن بدء فترة التأهيل والإعداد لفرق كرة القدم المراحل السنية المختلفة ،بالإضافة إلى الفريق الأول الذي يستعد لخوض مسابقة دوري مراكز الشباب ودوري القسم الثالث لكرة القدم.
> وقال أن الإعداد يتم تحت إشراف مدربين أكفاء تم اختيارهم بعناية ،ووضع كافة إمكانات المركز لتحقيق أفضل النتائج ، كما أنه تم ضم ثلاثة لاعبين جدد للفريق الأول لكرة القدم .
> أشار إلي ،أن المركز يستكمل تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية، من خلال تنظيم بطولات ومسابقات في العاب فردية وجماعية، بالإضافة الي الأنشطة الثقافية المتنوعة لرواد المركز .

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