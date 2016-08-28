طائرة أمريكية تغير مسارها خلال رحلة داخلية بسبب مشاكل مفاجئة بالمحرك

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الأمريكية “ساوث ويست آير لاينز” عن تحويل مسار أحدى طائرات الشركة بعد تعرضها اليوم السبت، لمشاكل فى المحرك.

ونقلت شبكة “أيه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله “إن الطائرة كانت فى طريقها من مدينة نيو أورليانز إلى أورلاندو بولاية فلوريدا، عندما تعرضت اليوم لمشاكل مفاجئة فى محركها، وعلى متنها 99 راكبا علاوة على طاقم مكون من 5 أشخاص، حيث اضطرت لتحويل مسارها والهبوط فى بنساكولا بدلا من أورلاندو”.

وأضاف أن الطائرة هبطت – بسلام – فى بنساكولا، دون أن يصاب أى من ركابها أو طاقمها بأذى.

(أ ش أ)