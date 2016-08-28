جوبيه يبدأ حملته لسباق الرئاسة تحت شعار «فرنسا متحدة»

أطلق آلان جوبيه يوم السبت حملته لكي يصبح المرشح المحافظ في انتخابات الرئاسة الفرنسية بالتعهد بإصلاحات عميقة “بدون استغلال المخاوف” سعيا إلى تمييز نفسه عن منافسه المتشدد نيكولا ساركوزي.

وعلى مدى الأسبوع الماضي خطف الرئيس السابق ساركوزي عناوين الأخبار في فرنسا مع بدء حملته للانتخابات التمهيدية ببرنامج صارم للقانون والنظام بما في ذلك تحذيرات من أن هوية فرنسا “معرضة للتهديد” من المهاجرين.

وبحسب رويترز أبلغ جوبيه -وهو رئيس وزراء سابق- حشدا من 1500 شخص خارج باريس “لن استغل أبدا المخاوف أو استميل الغرائز الأساسية للناس. إنني أريد أن أجلب الأمل… فرنسا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون متحدة لأنها في حالة صدمة.”

وقال جوبيه إنه إذا انتخب فسيتخذ موقفا صارما من الجريمة وسيبني المزيد من السجون لكنه لن “يقبل مطلقا جوانتانامو فرنسية” في إشارة الى السجن الأمريكي الذي يؤوي معتقلين تتهمهم الولايات المتحدة بالتورط في الإرهاب وإلى خطط لبعض منافسيه في الانتخابات التمهيدية لحبس جميع أولئك الخاضعين لمراقبة أجهزة المخابرات.

وساركوزي (61 عاما) وجوبيه (71 عاما) هما أبرز المرشحين في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى في 20 و27 نوفمبر تشرين الثاني لاختيار مرشح حزب الجمهوريين اليميني لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في أبريل 2017 .

وبالنظر إلى تدني شعبية الحزب الاشتراكي الحاكم فإن الفائز في الانتخابات التمهيدية للمحافظين من المرجح جدا أن يصل الى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويهزم مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل اليمين المتطرف في انتخابات الإعادة ليصبح الرئيس القادم لفرنسا.