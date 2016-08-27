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محمد صلاح : “انا تحت أمر الزمالك .. ومش عارف مرتضى منصور بيثق فيا كدة ليه”

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محمد صلاح : “انا تحت أمر الزمالك .. ومش عارف مرتضى منصور بيثق فيا كدة ليه” محمد صلاح : “انا تحت أمر الزمالك .. ومش عارف مرتضى منصور بيثق فيا كدة ليه”

محمد صلاح

أكد المدرب العام بنادي الزمالك، محمد صلاح، اليوم السبت، أنه على استعداد تام لخدمة ابناء ميت عقبة فى أى منصب وتحت أى مسمى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد “عيب” فى العمل مع مدرب أصغر منه سنًا.

وقال “صلاح”، “أنا بحب الزمالك ومرتضى منصور لدرجة فوق الوصف، ودايمًا بكون عند حسن ظن رئيس النادي، واختياراته دائمًا فى محلها، المشكلة اللى الناس مش عرفاها إن المدربين الأجانب اللى اشتغلت معاهم أصغر منى فى السن، لكن علشان أجنبى محدش واخد باله قوي، لكن إيه العيب إنى اشتعل مع ميدو والكابتن حلمي، والمستقبل لمؤمن سليمان والشباب الصاعد مثله، وعندي استعداد اشتغل فى أى منصب بالزمالك خاصة مع مرتضى منصور”.

وأضاف “صلاح” مازحًا مع الإعلامى سيف زاهر مقدم برنامج “الملاعب اليوم”، “ثقة المستشار مرتضى تسعدنى، لكن أنا عايزك تسأله هو بيثق فيا كده ليه؟!”.

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