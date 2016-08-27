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نشرة «ONA» | تفاصيل برنامج منى سلمان..محاكمة تأديبية لمذيعة بماسبيرو..”طفلة” تقدم برنامج على النهار‎

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إعداد- إنجي لطفيCapture

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

كشفت الإعلامية منى سلمان في حوار خاص لوكالة «ONA»، تفاصيل برنامجها الجديد” مساء العاصمة” على شاشة العاصمة2، واختيارها لعرض القناة جاء ثقة في الإعلامي أسامة الشيخ، والرغبة في التحدي والمغامرة

منى سليمان

منى سليمان

 

علمت وكالة «ONA» من مصادرها، أن الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج “قصر الكلام” على شاشة النهار وان، سيشاركه في تقديم حلقة الليلة طفلة مصابة بالسرطان في مستشفي 75375.. للمزيد

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج " قصر الكلام "

الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج ” قصر الكلام “

يعرض الفنان حسين فهمي في برنامجه «زمن» الحضارات المختلفة في الأردن، ويصطحب فيهم المشاهدين في جولة شيقة للتعرف على تاريخ دولة الأردن والحضارات التي عاشت على أرضها مع مر العصور، في حلقة اليوم السبت من برنامج “زمن”.. للمزيد

حسين فهمي في الحلقة

حسين فهمي في الحلقة

 

علقت الإعلامية عزة الحناوي، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، اليوم السبت، على قرار تحويلها للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة الرئيس، قائلةً ” قرار متوقع .. للمزيد

الإعلامية عزة الحناوي مقدمة برنامج “أخبار القاهرة”

الإعلامية عزة الحناوي مقدمة برنامج “أخبار القاهرة”

 

سجلت الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «يوم بيوم» ،على شاشة النهار اليوم، حلقة من داخل المتحف المصري الكبير، مقرر أن تذاع الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءًا.. للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

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أونا

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