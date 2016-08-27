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سيد معوض يجيب – كيف يقود اللاعبين الذين زاملوه في الأهلي

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سيد معوض يجيب – كيف يقود اللاعبين الذين زاملوه في الأهلي سيد معوض يجيب – كيف يقود اللاعبين الذين زاملوه في الأهلي

يرى سيد معوض المدرب المساعد الجديد للأهلي أن تولي المهمة مع لاعبين زاملوه أثناء فترة لعبه مع الفريق الأحمر، سيكون شيئا إيجابيا في عمله.

وقدم الأهلي اليوم السبت جهازه الفني الجديد بقيادة البدري، مع تواجد معوض نجم الأهلي والكرة المصرية السابق كمدرب مساعد.

وقال معوض لقناة "الحياة 2": "هؤلاء اللاعبون هم أصدقائي وعشرة العمر، وستظل علاقتنا قوية حتى بعد تولي المسؤولية".

وتابع "بالتأكيد، هناك اختلاف في الملعب الآن ولكنني أرى أن علاقتي باللاعبين ستكون ميزة وليست عيبا".

وأوضح "هذا سيكون في صالحي واللاعبين والنادي بشكل عام".

التدريب غير التحليل

وأكد معوض على أن عمله السابق كمحلل تليفزيوني للمباريات يختلف عن مهمته الجديدة مع الأهلي.

وكشف "بالتأكيد، التحليل التليفزيوني غير التدريب ولكنني أشكر النادي الأهلي وحسام البدري المدير الفني على الثقة وأتمنى أن أكون على قدرها".

وأضاف "الخطوة الأولى مهمة، وأن تكون هذه الخطوة مع النادي الأهلي الكبير فهذا شيء يجب استغلاله".

وأتم "أحتاج إلى التوفيق من الله في مهمتي، لأن هذا ضامن أهم من إمكاناتي للنجاح".

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فيديو اليوم السابع