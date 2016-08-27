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بعد مقتل ابنهم أخذا بالثأر.. عائلة بأبو المطامير تشعل النيران فى 4 منازل

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بعد مقتل ابنهم أخذا بالثأر.. عائلة بأبو المطامير تشعل النيران فى 4 منازل بعد مقتل ابنهم أخذا بالثأر.. عائلة بأبو المطامير تشعل النيران فى 4 منازل

>البحيرة جمال أبو الفضل

أضرم قبل قليل عدد من عائلة ( أ . ر ) بقرية أبوركبة التابعة لقرية المهدية بأبو المطامير بالبحيرة، النيران فى 4 منازل لإحدى عائلات القرية، انتقاما لابنهم الذى يعمل بسوق العامرية بالإسكندرية، بعد أن وصل إليهم خبر مقتله. 

ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث بالمديرية، يفيد بقيام عائلة ( أ . ر) بقرية أبوركبة التابعة لقرية المهدية بأبو المطامير، بأضرام النيران فى 4 منازل تخص إحدى عائلات القرية وتدعى " أ . ل " بعد أن وصل إليهم خبر مقتل نجلهم بسوق العامرية بالإسكندرية، انتقاما له نظرا لوجود خصومة ثأرية بينهما. 

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، بفرض كردون أمنى حول القرية وضبط المتورطين فى الواقعة، وأمر الرائد ماجد الحبشى، رئيس مباحث أبو المطامير، بإجراء التحريات حول الواقعة وضبط مرتكبيها، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة رجال الحماية المدنية .
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