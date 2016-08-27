بالصور..نقابة المهندسين بالإسكندرية تشهد ختام تدريب الطلاب بمحطة التنقية

شهدت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، اليوم، حفل ختام تدريب طلاب كلية الهندسة، وطلاب كلية العلوم داخل مركز تدريب محطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الذى نظمته شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء مهندس محمود نافع، داخل مركز تدريب محطة التنقية الشرقية التابعة للشركة.

وقالت المهندسة سمر شلبى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان، إن التدريب ساهم بشكل كبير فى نقل الخبرات العملية لطلاب كليتى العلوم والهندسة وبناء أجيال جديدة قادرة على مواجهة التحديات الموجودة بسوق العمل، فيما توجهت بالتحية إلى القائمين على التدريب، مشيرةٍ إلى قيام النقابة بتنظيم العديد من الزيارات للمهندسين العاملين بالشركة، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها النقابة للتواصل مع مهندسيها فى مختلف المصانع والشركات.

فيما طالبت نقيب مهندسى الإسكندرية، اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باستمرار التدريب للطلاب طوال العام وليس فى الفترة الصيفية فقط، وهو ما لاقى القبول من رئيس الشركة.

وأوضح المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن البرنامج التدريبى يحتوى على استخدام برنامج المعلومات الجغرافية (GIS) فى مجال الصرف، وهو ما يعمل على توفير قاعدة كبيرة من البيانات، بالإضافة إلى الرفع المساحى والتعرف على الشبكات والمحطات، مشيرًا إلى أن الشركة بها 143 محطة رفع، و20 محطة معالجة، وأنه يتم العمل باستمرار على تطوير منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية واستخدام التكنولوجيا المناسبة فى المعالجة.

وأعلن رئيس شركة الصرف الصحى، أن الشركة على استعداد تام لاستقبال المزيد من الطلاب وكذلك المهندسين للتدريب بمحطات الشركة.

تعليقات الصور

1- ختام تدريب الطلاب بشركة الصرف الصحى

2- فعاليات تدريب الطلاب بشركة الصرف الصحى

3- صورة تذكارية للطلاب

4- اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية