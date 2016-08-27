البدرى بعد توليه تدريب الأهلي: أتمنى الحفاظ على الإنجازات لإسعاد الجماهير

أكد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أن طموحاته مع المارد الأحمر زادت بمجرد بتوليه قيادة الفريق الفنية للمرة الثالثة فى تاريخه، متمنيًا أن ينجح فى الحفاظ على الإنجازات التى حققها فى الولايتين السابقين، وحصد جميع البطولات المقبلة.

وكانت الولاية الأولى للبدرى فى يونيو 2009، والولاية الثانية فى مايو 2012 قبل أن يرحل فى عام 2013 من أجل تولى قيادة فريق أهلى طرابلس الليبى.

أضاف البدرى خلال تصريحاته لبرنامج “الملاعب اليوم” مع الإعلامى سيف زاهر، أن جميع مراحل العمل فى الأهلى دائمًا صعبة، نظرًا لحجم الكيان الكبير والمطالبة بتحقيق جميع الألقاب والبطولات، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الإضافة لتاريخه مع القلعة الحمراء، وإسعاد جماهيره العريضة.