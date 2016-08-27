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بالفيديو - مشهد لا يظهر كثيرا في ملخص النني ضد واتفورد

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بالفيديو - مشهد لا يظهر كثيرا في ملخص النني ضد واتفورد بالفيديو - مشهد لا يظهر كثيرا في ملخص النني ضد واتفورد

مشهد لا يظهر كثيرا. لم يعتاد عليه جمهور أرسنال. محمد النني يمر بمهارة كبيرة جدا وسط ثنائي واتفورد.

أرسنال حقق الانتصار الأول له في الدوري بعد الفوز على واتفورد بثلاثية مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وشارك النني في الدقيقة 70 بدلا من ميسوت أوزيل الذي تألق ونجح في التسجيل لأول مرة هذا الموسم.

ومع نزول النني ظهرت ثنائيته مع جرانيت جاكا في قطع مساحات كبيرة في الملعب وإيقاف هجمات واتفورد.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة ظهرت مهارة النني بعدما نجح في المرور من ثنائي واتفورد في وسط الملعب قبل أن يسقط ويحتسب حكم المباراة ركلة حرة له.

شاهد ملخص النني

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فيديو اليوم السابع

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