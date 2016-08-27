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موراتا وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا

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موراتا وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا موراتا وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا

ريال مدريد_أرشيفية

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، اليوم السبت، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه سيلتا فيجو، والمقرر إقامتها فى الثامنة وربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورى الإسبانى.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو، كالتالى:

كاسيا، كارفخال، سيرجيو راموس، فاران، تونى كروس، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش، جاريث بيل، ماركو أسينسيو، وألفارو موراتا.

وتعد هذه المباراة هى الأولى التى يخوضها ريال مدريد على ملعبه فى الموسم الحالى لليجا، إذ حقق الفريق الملكى بداية قوية خارج أرضه بفوزه على ريال سوسيداد بملعب “أنويتا”، بثلاثية نظيفة، فى الجولة الافتتاحية بالدورى الإسبانى.

يذكر أنه من المقرر أن تختتم منافسات الجولة الثانية لليجا غدا الأحد، إذ تقام العديد من المواجهات القوية أبرزها برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو، فى الثامنة وربع من مساء الغد، فيما يلتقى أتلتيكو مدريد مع ليجانيس، فى العاشرة وربع من مساء اليوم، السبت.

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