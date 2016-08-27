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صور..الجيش يدمر5 عربات حاولت اختراق حدود مصرالغربية ويحبط تهريب طن حشيش ومتسللين

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صور..الجيش يدمر5 عربات حاولت اختراق حدود مصرالغربية ويحبط تهريب طن حشيش ومتسللين صور..الجيش يدمر5 عربات حاولت اختراق حدود مصرالغربية ويحبط تهريب طن حشيش ومتسللين

جانب من المضبوطين

قامت عناصر القوات الجوية  المصرية باكتشاف وتتبع 6  عربات محملة بمواد مهربة لخط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بمنطقة بحر الرمال الأعظم والتعامل معها، مما أسفر عن تدمير (5) عربات وتعطيل العربة السادسة .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري استمرت القوات الجوية وعناصر تأمين الحدود فى استطلاع، وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط العناصر الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى إطار تأمين السواحل البحرية ، قامت عناصر القوات البحرية بضبط كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر أثناء تنفيذها حق الزيارة والتفتيش على متن يخت تركى الجنسية على مسافة (70) ميل شمال منطقة أبو قير ، وبتفتيشه عثر على (25) جوال تزن حوالى ألف كجم من جوهر الحشيش المخدر، و(150) كجم من الأقراص المخدرة .

وألقت القوات القبض على طاقم اليخت المكون من (3) أفراد سوريين الجنسية وإقتيادهم إلى ميناء أبو قير البحرى ، لتسليمهم إلى جهات الإختصاص وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما أحبطت عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر المتوسط محاولة للهجرة غير شرعية شمال مدينة رشيد ، حيث ضبطت إحدى الوحدات البحرية بلنص صيد ، تبين أنه يحمل على متنه (189) فرداً من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل بهدف القيام بهجرة غير شرعية ، وإلقاء القبض عليهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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