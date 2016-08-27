صور..الجيش يدمر5 عربات حاولت اختراق حدود مصرالغربية ويحبط تهريب طن حشيش ومتسللين

قامت عناصر القوات الجوية المصرية باكتشاف وتتبع 6 عربات محملة بمواد مهربة لخط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بمنطقة بحر الرمال الأعظم والتعامل معها، مما أسفر عن تدمير (5) عربات وتعطيل العربة السادسة .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري استمرت القوات الجوية وعناصر تأمين الحدود فى استطلاع، وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط العناصر الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى إطار تأمين السواحل البحرية ، قامت عناصر القوات البحرية بضبط كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر أثناء تنفيذها حق الزيارة والتفتيش على متن يخت تركى الجنسية على مسافة (70) ميل شمال منطقة أبو قير ، وبتفتيشه عثر على (25) جوال تزن حوالى ألف كجم من جوهر الحشيش المخدر، و(150) كجم من الأقراص المخدرة .

وألقت القوات القبض على طاقم اليخت المكون من (3) أفراد سوريين الجنسية وإقتيادهم إلى ميناء أبو قير البحرى ، لتسليمهم إلى جهات الإختصاص وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما أحبطت عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر المتوسط محاولة للهجرة غير شرعية شمال مدينة رشيد ، حيث ضبطت إحدى الوحدات البحرية بلنص صيد ، تبين أنه يحمل على متنه (189) فرداً من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل بهدف القيام بهجرة غير شرعية ، وإلقاء القبض عليهم لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .