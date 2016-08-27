استمرار انقطاع الكهرباء عن الساحل الشمالى ومطروح منذ الـ1 ظهرا

استمر انقطاع الكهرباء، اليوم، فى الساحل الشمالى حتى مدينة مطروح بما فيهم مستشفى العلمين من الساعة الـ1 ظهرا حتى الآن، الأمر الذى سبب استياء وغضب الأهالى.

وكان مركز التحكم القومى للكهرباء قد أعلن أنه أثناء إجراء صيانة للدائرة 1 خط (العميد - برج العرب) جهد 220 ك.ف، حدث فى تمام الساعة 15:20 أن فصلت الدائرة 2 لنفس الخط، ما أدى إلى انسحاب الجهد وحدوث انقطاعات للكهرباء بالساحل الشمالى ومطروح والسلوم.

وقال المركز، فى بيان له اليوم، إنه جار إصلاح العطل والوقوف على الأسباب، ونعتذر للسادة المواطنين هناك، ونعمل على إعادة الكهرباء فى أقرب وقت ممكن، حيث يجرى الآن تشغيل المولدات الاحتياطية ووحدات الديزل فى مطروح، وتوفير تغذية مؤقتة من خط سيدى كرير، وقد يستغرق ذلك نحو 3 - 4 ساعات.