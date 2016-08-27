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خروج آخر قافلة من المدنيين والمسلحين من داريا

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خروج آخر قافلة من المدنيين والمسلحين من داريا خروج آخر قافلة من المدنيين والمسلحين من داريا

القوات السورية_أرشيفية

أفاد المجلس المحلي لمدينة داريا، منذ قليل، بأن آخر قافلة من المدنيين والمسلحين خرجت من المدينة في ريف دمشق، وذلك بعد يومين من إجلاء من بداخلها وفق اتفاق بين الفصائل المعارضة والحكومة السورية.

وقال المجلس، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) اليوم السبت، إن المدينة باتت الآن خالية تماما من سكانها، بعد حصار دام 4 سنوات”.

من جانبه أكد مصدر عسكري سوري أن قوات النظام استعادة السيطرة على مدينة داريا بالكامل، إثر إخراج آخر المقاتلين والمدنيين منها، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك وجودا لأي مسلح فيها، وأن الجيش دخل داريا كلها.

من جهتها قال بيان لجماعتين مسلحتين تندرجان تحت لواء الجيش السوري الحر، إن مقاتليهما سيتوجهون إلى إدلب، وهي معقل لمسلحي المعارضة شمال غربي سوريا.

وتوصلت المعارضة والحكومة لاتفاق لإجلاء المقاتلين من داريا، التي تبعد 7 كيلومترات عن العاصمة دمشق الخميس الماضي، والتي يحاصرها الجيش السوري منذ عام 2012.

أ ش أ

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