القبض على متهمين في اقتحام قسم مطاي خلال أحداث رابعة والنهضة

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم السبت، القبض على متهمين شاركا في إقتحام قسم شرطة مركز مطاي، عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، لتورطهما في الإتجار بالأسلحة النارية ومنها ميري مسروق من القسم.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود معلومات لضباط وحدة المباحث، مفادها قيام كلاً من، إمام. ع. س. ، 40 عام عاطل، وعلى. ف. ع. ، 30 عام، عامل، مقيمان بناحية منبال بمركز مطاي بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ومزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة مركز سمالوط.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة للمذكوران، وتم ضبطهما مستقلان دراجة بخارية بدون لوحات بزمام قرية الروبى، وبحوزتهما 1 بندقية آلية و21 طلقة و5 بندقية خرطوش متعددة الطلقات، ومسدس مستولى عليه من عهدة الأسلحة الأميرية بمركز مطاى، خلال أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة، في المحضر رقم 8473/2013.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالكشف جنائيًا عن المذكوران تبين سابقة إتهام الأول فى 5 قضايا سرقة وقتل وإقتحام المركز وسلاح نارى ومخدرات وضرب.

وتبين سابقة إتهام الثانى فى قضايا سلاح ومشاجرة، ومطلوب ضبطه واحضارة فى القضية رقم 2791/2016 جنايات مطاي، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.