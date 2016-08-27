375 الف طالب وطالبة بمدارس أبوظبي يبداون غداً عامهم الدراسي

تستقبل مدارس إمارة أبوظبي يوم غد الاحد نحو 130 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية و245 ألفا في المدارس الخاصة لبدء العام الدارسي الجديد 2016/2017 بالإضافة الى 4700 دارس في تعليم الكبار و3300 في التعليم المنزلي.

وخلال الاسبوع الماضي أنهى نحو 34 ألف معلم ومعلمة من الهيئتين الادارية والتدريسية استعداداتهم التحضيرية لاستقبال الطلبة .

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم جاهزية مدارس إمارة أبوظبي لبدء العام الدراسي الجديد من جميع النواحي قبل مدة كافية من بداية العام الدراسي حيث تم الانتهاء من جميع الاحتياجات المرتبطة بصيانة المدارس وإجراءات النقل وتعينات المعلمين الجدد.

وذكر انه مع اليوم الدراسي الأول سيتم توزيع جميع الكتب الدراسية على الطلبة من مختلف المراحل الدراسية بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تلقى المعلمون ورؤساء الهيئات التدريسية دورات تدريبية متخصصة في المناهج الدراسية والتي من شأنها مساعدتهم على تقديم استراتيجيات فعالة للوسائل والأساليب التربوية وتقنيات التقييم وتخطيط الدروس التي تتمحور حول الطالب.

> وقد وجه مجلس أبوظبي للتعليم دعوته لأولياء الأمور لتهيئة أبنائهم الطلبة لاستقبال العام الدراسي والتركيز على اهمية الالتزام بالدوام المدرسي وأهمية التعليم وما سيكتسبه من مهارات لخدمة وطنه.