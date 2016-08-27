دراسة: الوجبات السريعة والمشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بألزهايمر

حذرت دراسة حديثة من أن اتباع نظام غذائى غنى بالدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" تفاصيل الدراسة التى أكدت أن نمط النظام الغذائى غير الصحى يرفع نسبة الكوليسترول والبروتينات التى تؤثر على المخ، وتساعد على انسداد شرايين المخ وهو ما يؤدى إلى الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويقول الدكتور "وليام جرانت" من مركز أبحاث الصحة المختص بالتغذية وأحد المشاركين فى الدراسة: "نحاول التعرف على مرض ألزهايمر وأسبابه، وبالبحث اكتشافنا أن النظام الغذائى ونمط الحياة يلعب دور كبير فى احتمالية الإصابة بألزهايمر أم لا، وتم خلال الدراسة المقارنة بين النظام الغذائى الغربى ودول التى تعتمد فى وجباتها الغذائية على النظام التقليدى مثل الهند واليابان ونيجيريا، ووجدنا أن استهلاك الدول التى تعتمد على الوجبات التقليدية أقل عرضه للإصابة بألزهايمر لقلة الدهون الضارة فى هذه الوجبات".

وحدد الدكتور "جرانت" الوجبات التى تزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر قائلا: "الوجبات السريعة عالية الدهون بكل ما فيها من أطعمة بالإضافة إلى المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة واللحوم الكثيرة تساهم بالدرجة الأولى فى خطر الإصابة بألزهايمر، وفى المقابل تناول الحبوب الكاملة والفواكة والخضروات والأسماك يقلل من خطر الإصابة.