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وزير الثقافة: ما نسب لي حول تسبب مناهج الأزهر في العنف كاذب تمامًا

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وزير الثقافة: ما نسب لي حول تسبب مناهج الأزهر في العنف كاذب تمامًا وزير الثقافة: ما نسب لي حول تسبب مناهج الأزهر في العنف كاذب تمامًا

حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة ان ما نسب إليه من أن مناهج الازهر هي سبب العنف كاذب تماما ولم يقله لا تصريحا ولا تلميحا.

واضاف النمنم أن موقفه من الارهاب معروف وان من يقف خلفه هم اتباع افكار سيد قطب وتنظيم حسن البنا وهذا الموقف مسجل في مقالاته وكتبه ولازال متمسكا بهذا الراي.

واوضح أنه بالنسبة الي رأيه حول مؤسسة الازهرفقد عبر عنه في كتابه “الازهر الشيخ والمشيخة” والذي يضم رأيه بوضوح في انه يجل ويقدر الازهر كمؤسسة وكدور تاريخى فقد كان الازهر دوما صوت الاعتدال مؤكدا علي تقديره وإحترامه للامام الاكبر .

وأضاف أن هناك إصرارًا علي احداث وقيعة بين الازهر والثقافة وأنه كموطن مصري، وباعتباره كاتبا قبل أن يكون مسئولا يحذر من هذه الوقيعة التي لن تخدم الا الارهابين والمتشددين وان ضرب الازهر او اضعافه لن تصب الا في خدمة الارهابيين والمتشددين.

أ ش أ

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