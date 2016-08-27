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كمال درويش : تمنيت انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلى إلى الزمالك

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كمال درويش : تمنيت انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلى إلى الزمالك كمال درويش : تمنيت انتقال رمضان صبحي من النادي الأهلى إلى الزمالك

رمضان صبحي

وجه الإعلامي الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عدة أسئلة إلى رئيس نادي الزمالك الأسبق كمال درويش، تحت عنوان “كيف تصف هؤلاء؟”، وسأله عن رأيه في اتحاد الكرة، فرد قائلًا “يتميز هاني أبوريدة بأنه دخل في المستوى الأفريقي وأصبح مفيد ومؤثر للكرة المصرية”، أما عن وزير الرياضة وصفه بكلمة واحدة “سياسي”.

وفي رأيه عن النادي الأهلي، قال “الأهلي قلعة من قلاع الرياضة المصرية الأساسية”، ولم يختلف رأيه عن الزمالك قائلًا “أيضًا قلعة مؤثرة ووجودها ضرورة”، وعن مجلس إدارة الزمالك قال “يبذل قصارى جهده للنهوض بالزمالك”.

وأضاف “حسن صقر عنده انجازات كثيرة متميزة، وأفضل لاعب عرفته الملاعب على مدى التاريخ الكابتن رضا، وأفضل مديرفني درب فريق في كان محمود الجوهري ثم حسن شحاتة، أما عن افضل لاعب كرة يد كان من نصيب حسن صقر وخالد عطية واحمد رحمي”.

واستكمل رئيس نادي الزمالك السابق، “كنت أتمنى أن ينتقل رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى الزمالك لكنه انتقل للدورى الإنجليزي الآن وربنا يوفقه”، لافتُا إلى أن “صبحي” له تأثير كبير على الأهلى لكن لا يمكن أن يلعب بمفرده “لأنه ممكن يغرق ومحتاج توجيه مستمر”، حسب قوله.

كما قال خلال لقاءه ببرنامج “لازم نفهم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي اكسترا”، إنه يتوقع أن انتفاضة الزمالك ستستمر لأن هناك لاعبين أقوياء، واستطرد “اعتقد أن الزمالك سيسترد الدوري مرة أخرى”.

وفي كلمته لمحمود طاهر رئيس النادي الأهلي، قال “درويش”، “لا بد وأن يواجه ولا يغيب عن النادي حيث أن النادي الأهلى أحداثه لحظية تحتاج لمواجهة”، وبشأن محمود الخطيب قال “جماهيريته تشير إلى أنه سيحصل على مجلس إدارة النادي الأهلي”.

وأردف أن اللاعب الأفضل فى الزمالك الآن أيمن حفني ومصطفى فتحي وشيكابالا.

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