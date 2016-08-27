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كريم حافظ لـ في الجول: لهذه الأسباب اخترت بروندبي

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كريم حافظ لـ في الجول: لهذه الأسباب اخترت بروندبي كريم حافظ لـ في الجول: لهذه الأسباب اخترت بروندبي

قال الظهير الأيسر لليرس البلجيكي كريم حافظ إنه فضل الانتقال لبروندبي الدنماركي على سبيل الإعارة عن الذهاب للينس الفرنسي.

أعلن فريق ليرس رسميا عن رحيل كريم حافظ إلى فريق بروندبي الدانماركي على سبيل الإعارة لموسم قابل للتجديد. (طالع التفاصيل)

واستطاع الفريق الدنماركي خطف الظهير الأيسر المصري بعد صراع مع فريق لينس الفرنسي.

وقال حافظ لـFilGoal.com "سأوقع غدا الأحد لفريق بروندبي الدنماركي لمدة عام على سبيل الإعارة".

وأضاف اللاعب الشاب "على الرغم من اقترابي من فريق لينس الفرنسي، لكنني فضلت بروندبي لأنه فريق صاحب شعبية كبيرة ومتصدر الدوري الدانماركي الممتاز حاليا، أما الفريق الفرنسي يلعب في الدوري الدرجة الثانية ويحتل المرتبة الثالثة عشر والنتائج سيئة جدا".

حافظ الذي لعب الموسم الماضي في قبرص مع فريق أمونيا نيقوسيا أتم تصريحاته قائلا "أنا سعيد جدا، وطموحي كبير مع بروندوبي، وأضع تألق محمد زيدان سابقا في الملاعب الدانماركية ثم انتقاله للدوري الألماني في حساباتي".

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