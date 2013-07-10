الحلقة الأولى من "اسم مؤقت": مسلحون يعتدون على "يوسف" ويسرقون سيارته

كتب : روان مسعد منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "اسم مؤقت"، سفر "يوسف رمزي"، الذي يلعب دوره الفنان يوسف الشريف، من لندن إلى مصر ومقابلة "هالة" التي تعمل كمضيفة جوية في المطار، والتي تلعب دورها الفنانة شيري عادل.

وفور عودته التقى والدته التي اتضح أن هناك علاقة قوية تربط بينهم.

وتوجّه "يوسف" بعد عودته لمصر إلى محل شركته وقابل شريكه رفيق، وبعد عدة دقائق قابل مسؤولة في حملة انتخابية لمرشح رئاسي يُدعى "رأفت الراوي"، وذلك لدعمه بمبلغ 2 مليون جنيه، وأثناء المفاوضات رفع المبلغ إلى 10 ملايين جنيه مقابل الدخول في شراكة مع هذا المرشح الرئاسي ليضمن مناخ مستقر للاستثمار والعمل، وطلب من مسؤولة الحملة توصيل العرض للمرشح الرئاسي، الذي طلب مقابلته في موعد.

وبعد انتهاء العمل، توجه "يوسف" لشقة كانت تسكن بها مطربة تُدعى "شدا" قُتلت على يد زوجها بعد علمه أنها كانت تخونه، وطلب يوسف شراءها رغم تأكيد الحارس بأنها مسكونة بروح هذه المطربة، وبعد ذلك ذهب يوسف لمالك "كشك" وأعطاه مبلغا ماليا كان يحتاجه رغم عدم علمه بصاحب الكشك، ثم قابل "هالة" في المساء لتعطيه هاتفه المحمول الذي نسيه في المطار واتفقا على موعدا آخر.

وفي آخر الحلقة، هاجم مسلحون يوسف وتلقى ضربة قوبة في خلفية رأسه، وقع على إثرها مغشيا عليه، وتمت سرقة سيارته.

يُذكر أن مسلسل "اسم مؤقت" قصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وبطولة يوسف الشريف وشيرين عادل وداليا مصطفى وعايدة رياض وزكي فطين عبدالوهاب.