هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية القلب النابض بالمحبة والعقل المتقد بالإبداع

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن المرأة الإماراتية شريك في الرؤية والإنجاز فهي القلب النابض بالمحبة والعقل المتقد بالإبداع.

وقال سموه " في يوم المرأة الإماراتية نقف إجلالا لمسيرة حافلة تظل المرأة فيها شريكا في الرؤية والإنجاز فهي القلب النابض بالمحبة والعقل المتقد بالإبداع " .

وأضاف " نتذكر في يوم المرأة الإماراتية بفخر الشيخة سلامة بنت بطي التي ألهمت الشيخ زايد الحكمة وقوة الإرادة والمحبة الصافية الغامرة " .

وقال " الريادة لأم الإمارات، رفيقة درب الشيخ زايد، بادراتها ورؤاها أكسبت يوم المرأة الإماراتية حضوره المستحق محليا وعالميا، ومن أجلها تنبض القلوب .

وأضاف " نحيي في يوم المرأة الإماراتية الأوائل من النساء وأمهات الشهداء، حارسات الروح وصائنات القيم .. كل الأيام لهن " .

جاء ذلك على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام