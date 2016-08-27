الإفراج عن ناشطة تايلاندية بارزة بعد سجنها بتهمة العيب فى الذات الملكية

أفرجت تايلاند، اليوم السبت، عن ناشطة سياسية بعد سجنها ثمانية أعوام بتهمة العيب فى الذات الملكية بموجب قوانين صارمة تطبقها البلاد فى هذا الشأن، وقال السكرتير الدائم لوزارة العدل فى البلاد لرويترز إن السلطات أفرجت عن دارانى تشارنتشوينجسيلباكول التى تعرف باسم دا توربيدو اليوم السبت بموجب سلسلة قرارات عفو ملكية سنوية، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

وأضاف أن القضاء كان قد حكم بسجنها 15 عاما، ودارانى من أقوى أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وأدينت بالقذف بسبب تصريحات أدلت بها فى كلمة غاضبة ألقتها أثناء مسيرة سياسية عام 2008، وأدانت المحكمة الجنائية الناشطة بثلاثة اتهامات تتعلق بالعيب فى الذات الملكية.

وتنص المادة 112 فى القانون الجنائى لتايلاند على سجن كل من “يشوه أو يهين أو يهدد الملك أو الملكة أو وريث العرش أو الوصى على العرش” لمدة تصل إلى 15 عاما، ومنذ استيلائه على السلطة فى 2014 يطبق المجلس العسكرى الحاكم فى تايلاند سياسات صارمة ضد ما يعتبره عيبا فى الذات الملكية وأصدر أحكاما لم يسبق لها مثيل.