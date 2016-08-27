6 عادات خاطئة تدمر عقلك أهمها السهر والكلام الكتير

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض العادات الخاطئة التى تدمر الدماغ، والتى يجب تجنبها وتتضمن هذه العادات الآتى:

1. تجاهل وجبة الإفطار..

لأنها تعد الوجبة الأولى التى يبدأ بها اليوم ويجب أن تكون مغذية وجيدة لصحتك، فعند تجاهلها الجسم يفتقد الاستفادة من بعض المواد الغذائية الضرورية التى يحتاجها.

2. الإفراط فى تناول الطعام..

تناول أكثر من احتياجات الجسم أمر خطير للغاية، ويؤدى إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل السمنة، وأيضا عند تناول الكثير من الطعام الدماغ لا تحصل على إمدادات المكونات الأساسية التى تساعدها على النمو والبقاء بصحة جيدة.

3. النوم فى وقت متأخر..

فى هذا الوقت العقل والجسم يكون بحاجة للراحة لمدة من 6 إلى 7 ساعات على الأقل يوميا، ويمكن أن النوم فى وقت متأخر بشكل يومى يكون خطيرا للغاية على الجسم وخاصة الدماغ، لأن النوم المبكر يوفر الراحة للمخ مما يعد أمر مهم جدا لإصلاح الخلايا التالفة من الجسم، فيجب تجنب هذه العادة بالنوم مبكرا.

4. استهلاك الكثير من السكر..

السكر يحتوى على بعض المكونات الضارة التى تسبب مشاكل فى القلب، كما أن تناول الكثير من السكر واحدة من العادات الضارة التى تؤثر على الدماغ، كما أنه استهلاكه بكثرة يسبب مرض السكرى.

5. التدخين..

يمكن أن يكون ضارا على صحة الدماغ، والتوقف عن التدخين يحافظ على صحة الإنسان.

6. التحدث الكثير..

التحدث الكثير يسبب القلق الذى يؤدى إلى فقدان راحة العقل، إأن الكلام القليل يساعد على التوازن والتمتع بين الحياة، وعندما تتكلم أقل ستجد الأشياء تتغير من حولك.