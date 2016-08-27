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مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون الخدمة المدنية ويرسله إلى الحكومة

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مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون الخدمة المدنية ويرسله إلى الحكومة مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون الخدمة المدنية ويرسله إلى الحكومة

>كتب حازم عادل

قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن القسم انتهى من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث سيتم إرساله إلى خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأضاف "أبو العزم"، أن قسم التشريع بذل جهدا غير عادى خلال الفترة الماضية، وذلك منذ ورود المشروع إلى القسم من الانتهاء منه على وجه السرعة، موضحا أن القسم انتهى أيضا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبة، والذى يهدف الانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية دون الاحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.


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