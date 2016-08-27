8 صفات جسدية تنفِّر شريكك منك وتتسبب في نهاية العلاقة

تعتبر “الشخصية” و”الجسد” أهم عنصرين في انجذاب الرجل والمرأة إلى بعضهما بعضاً، لكن مع الأسف، فإن البعض يهتم بأحد العنصرين وينسى الجانب الآخر، ما قد يؤثر على حظوظ العلاقة في الاستمرار.

وفي حين يهتم البعض بالجسد، سواءً من خلال اختيار الملابس أو ممارسة الرياضة أو وضع مستحضرات التجميل، تظل بعض الأمور غائبةً عن الكثيرين.

وبحسب ما أوردته “هافنجتون بوست عربي”، فإن أهم الخصائص الجسدية التي قد تنفر شريكك منك هي:

1- النفس السيء

هذا هو السبب رقم واحد في تنفير شريكك منك، ما نستطيع نصحك به هو تنظيف الأسنان على الأقل مرتين يومياً، دون أن تنسى العلكة!

2- البشرة الدهنية

لا توجد امرأة أو رجل يحب لمس وجه الآخر ليجد بعد ذلك أن يديه مليئة بالزيوت، قم باستخدام غسولٍ للوجه، بالإضافة إلى غسل وجهك باستمرار بعد رجوعك من الخارج. أما إذا كان الأمر خارج إرادتك، فينصح بزيارة الطبيب.

3- مظهر ورائحة قدمك

لا شك أن بقاء قدمك في حذائك طوال النهار يتسبب في رائحةٍ كريهةٍ للقدم، لكن هذا لا يعني بأي حال عدم الاهتمام بها سواء من ناحية الرائحة أو طول الأظافر.

قم بغسل قدميك باستمرار، ولا تلبس نفس الجوارب لعدة أيام على التوالي. حاول دائماً اختيار الجوارب الاصطناعية، لأن المصنوعة من القطن دائماً ما تمتص الرطوبة، الأمر الذي يتسبب في الرائحة، كما لا تنسى استخدام مضاد للعرق.

4- اليد

تنجذب الكثير من النساء إلى يد الرجل؛ لذا عليك الاهتمام بمظهر يديك، بحيث لا تطول أظافرك بشكل قد ينفر شريكك، أما إذا كنت تذهب إلى الصالات الرياضية وترفع الأوزان، فيفضل ارتداء قفاز تحمي به يديك من الجفاف والتقشّر.

5- الإبط

احرص دائماً على أن لا يكون لإبطك رائحةٌ كريهة، فهذا ينفر الناس منك بشكلٍ عام. احلق شعر الإبط باستمرار، واحرص على وضع مزيل للعرق بعد الاستحمام.

7- شعر الوجه

تعتبر اللحية هذه الأيام من مظاهر جاذبية الرجل، لكن ليس معنى إطلاق شعر الوجه، تجاهل مظهره، فأحد الأسرار وراء اللحية الجذابة يكمن في تنسيقها.

لا يقتصر الاهتمام بشعر الوجه على الرجل فقط، وإنما المرأة أيضاً، فيجب أن تكون حريصة على إزالة شعر الوجه، أما شعر الحاجبين فهو أمرٌ مهمٌ لكلا الجنسين، إذ يجب الاهتمام به بحيث لا يكون ثقيلاً للغاية أو خفيفاً لا يظهر منه شيء على الإطلاق.

8- شعر الجسد

يعد شعر جسد الرجل من الأمور النسبية الجاذبة للنساء؛ ففي حين ترى بعض النساء الجسد المشعر جذاب، هناك أخريات تكرهه. الحل هو أخذ رأي الشريك، سواءً كان يفضل بقاء الشعر الكثيف على هذا النحو، أو تخفيفه أو إزالته من بعض المناطق.