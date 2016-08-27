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«الأمن العام» يضبط 369 قضية مخدرات و86 هارب وينفذ 26 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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«الأمن العام» يضبط 369 قضية مخدرات و86 هارب وينفذ 26 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة «الأمن العام» يضبط 369 قضية مخدرات و86 هارب وينفذ 26 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية (أرشيفية)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال يوم الخميس 25 الجارى، من ضبط 369 قضية مخدرات، و86 متهم هارب مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، وإعادة سياراتين و7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 26440 حكم قضائى متنوع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت: ”فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها خلال يوم 25 الجارى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط ( 369 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى: “كمية من مخدر البانجو وزنت ( 264,057 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 19,554 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,538 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 121 جرام )، كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 5 جرام )،  ( 45159) قرص مخدر”.

وأضاف البيان: “فى مجال ضبط المطلوبين فى القضايا المتنوعة والهاربين من السجون : ضبط هارب من أحد السجون العمومية، ( 86) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، ( 6 ) مراقبين هاربين، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط ( 8 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 18 ) متهم إرتكبوا ( 10 ) سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه : ضبط ( 10 متهمين ) لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم ( 10 قطع سلاح أبيض ).

وتابع البيان: “وفى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ ( 26440 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:  ( 240 ) حكم جناية،  ( 11473 ) حكم حبس جزئى،  ( 2484 ) حكم حبس مستأنف،  ( 9416 ) حكم غرامة،  ( 2827) حكم مخالفة ، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط ( 483 ) دراجة نارية مخالفة، فى مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها:ضبط ( 2 سيارة، 7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتهم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية”.

 

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